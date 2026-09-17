Eurythmics - Revenge (0190758116419) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
REVENGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184871
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0190758116419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
REVENGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Missionary Man, Thorn In My Side, When Tomorrow Comes, The Last Time, The Miracle Of Love, Let's Go, Take Your Pain Away, A Little Of You, In This Town, I Remember You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eurythmics - Revenge (0190758116419) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Missionary Man
|4:40
|A2
|Thorn In My Side
|4:45
|A3
|When Tomorrow Comes
|4:28
|A4
|The Last Time
|4:10
|A5
|The Miracle Of Love
|5:04
|B1
|Let's Go
|4:08
|B2
|Take Your Pain Away
|4:30
|B3
|A Little Of You
|3:53
|B4
|In This Town
|3:44
|B5
|I Remember You
|5:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0190758116419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
REVENGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Missionary Man, Thorn In My Side, When Tomorrow Comes, The Last Time, The Miracle Of Love, Let's Go, Take Your Pain Away, A Little Of You, In This Town, I Remember You
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Missionary Man
|4:40
|A2
|Thorn In My Side
|4:45
|A3
|When Tomorrow Comes
|4:28
|A4
|The Last Time
|4:10
|A5
|The Miracle Of Love
|5:04
|B1
|Let's Go
|4:08
|B2
|Take Your Pain Away
|4:30
|B3
|A Little Of You
|3:53
|B4
|In This Town
|3:44
|B5
|I Remember You
|5:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Eurythmics - Revenge (0190758116419) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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