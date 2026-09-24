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Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка

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Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 1
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 2
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 3
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 4
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 5
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 6
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 7
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 8
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 9
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 10
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 11
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PURE REASON REVOLUTION
Альбом (сингл)
Above Cirrus
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 1
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 2
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 3
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 4
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 5
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 6
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 7
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 8
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 9
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 10
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 11
  • Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711771
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0194399894019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PURE REASON REVOLUTION
Альбом (сингл)
Above Cirrus
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Our Prism, New Kind of Evil, Phantoms, Cruel Deliverance, Scream Sideways, Dead Butterfly, Lucid
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка

Pure Reason Revolution возвращаются со своим пятым студийным альбомом «Above Cirrus» в мае 2022 года, вторым с момента воссоединения в 2019 году. Возрождение группы привело к тому, что они вернулись к своим самым ранним влияниям, а «Above Cirrus» показывает, как они все глубже погружаются в атмосферные, кинематографические психо-прог-композиции, которые сделали "Eupnea" таким восторженно принятым возвращением в 2020 году. Основанный на стержневом трио из Джона Кортни, Хлои Альпер и Грега Джонга, новый альбом сумел еще больше расширить звуковую палитру группы. Лонгплей с потрясающим оформлением, снова нарисованным берлинской художницей Джилл Теган Доэрти, выпускается в виде лимитированного издания на компакт-диске в диджисливе и 180-граммового LP+CD в гейтфолд.

Отзывы о товаре Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0194399894019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
PURE REASON REVOLUTION
Альбом (сингл)
Above Cirrus
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Our Prism, New Kind of Evil, Phantoms, Cruel Deliverance, Scream Sideways, Dead Butterfly, Lucid
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Pure Reason Revolution возвращаются со своим пятым студийным альбомом «Above Cirrus» в мае 2022 года, вторым с момента воссоединения в 2019 году. Возрождение группы привело к тому, что они вернулись к своим самым ранним влияниям, а «Above Cirrus» показывает, как они все глубже погружаются в атмосферные, кинематографические психо-прог-композиции, которые сделали "Eupnea" таким восторженно принятым возвращением в 2020 году. Основанный на стержневом трио из Джона Кортни, Хлои Альпер и Грега Джонга, новый альбом сумел еще больше расширить звуковую палитру группы. Лонгплей с потрясающим оформлением, снова нарисованным берлинской художницей Джилл Теган Доэрти, выпускается в виде лимитированного издания на компакт-диске в диджисливе и 180-граммового LP+CD в гейтфолд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pure Reason Revolution - Above Cirrus (0194399894019) виниловая пластинка - стоимость товара 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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