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Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 2
Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 3
Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 4
Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 5
Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 6
Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Genius + Love
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 3
  • Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 4
  • Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 5
  • Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 6
  • Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861019411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Genius + Love
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Evanescent Psychic Pez Drop, Demons, Fog Over Frisco, Too Late, Hanky Panky Nohow, Something To Do, Ultra-Powerful Short Wave Radio Picks Up Music From Venus, Up To You, Somebody's Baby, Walking Away From You, Artificial Heart, Cast A Shadow, I'm Set Free, Barnaby, Hardly Working, Some Kinda Fatigue, Speeding Motorcycle, Nutricia, Her Grandmother's Gift, From A Motel 6 #2, Gooseneck Problem, Surfin' With The Shah, Ecstasy Blues, Too Much, Part I, Blitzkrieg Bop, One Self: Fish Girl, Enough, Drum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка

Сборник, изданный впервые за более чем 20 лет, содержит более двух часов редкой и неизданной музыки Yo La Tengo с 1988 по 1995 год.

Отзывы о товаре Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861019411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Genius + Love
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Evanescent Psychic Pez Drop, Demons, Fog Over Frisco, Too Late, Hanky Panky Nohow, Something To Do, Ultra-Powerful Short Wave Radio Picks Up Music From Venus, Up To You, Somebody's Baby, Walking Away From You, Artificial Heart, Cast A Shadow, I'm Set Free, Barnaby, Hardly Working, Some Kinda Fatigue, Speeding Motorcycle, Nutricia, Her Grandmother's Gift, From A Motel 6 #2, Gooseneck Problem, Surfin' With The Shah, Ecstasy Blues, Too Much, Part I, Blitzkrieg Bop, One Self: Fish Girl, Enough, Drum
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Сборник, изданный впервые за более чем 20 лет, содержит более двух часов редкой и неизданной музыки Yo La Tengo с 1988 по 1995 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo La Tengo - Genius + Love (0744861019411) виниловая пластинка - купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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