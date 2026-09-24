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Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка

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Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка - фото 1
Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка - фото 2
Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка - фото 3
Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Stain
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка - фото 1
  • Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка - фото 2
  • Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка - фото 3
  • Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711671
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Stain
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Go Away, Ignorance Is Bliss, Leave It Alone, Bi, Mind Your Own Business, Ausl?nder, Never Satisfied, Nothingness, Postman, Wtff, This Little Pig, Hemp, Wall
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка

Исполнение Living Colour песни «Leave It Alone» было номинировано на премию Грэмми 1994 года как «Лучшее хард-рок исполнение с вокалом». Третий (и оказавшийся последним) полноформатный альбом Living Colour, STAIN, показал, что группа не боится экспериментировать с уже успешным сочетанием различных стилей. Хотя они и приправили свое и без того богатое звучание сэмплами и электронными элементами, песни все еще содержат фанковое и органичное ощущение прошлых релизов Living Colour. Такие рок-композиции, как "Go Away", "Leave It Alone", "Never Satisfied" и исключительная "Auslander" зажгут ваши колонки, в то время как "Nothingness" демонстрирует более мягкую сторону звучания группы. Основатель Мазз Скиллингс покинул группу до написания STAIN, а давний сессионный басист Дуг Уимбиш оказался более чем достойным преемником с его исключительной игрой на протяжении всего альбома. Living Colour вступали в интересную новую музыкальную фазу со STAIN — жаль, что группа объявила о своем распаде чуть больше года спустя.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Stain
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Go Away, Ignorance Is Bliss, Leave It Alone, Bi, Mind Your Own Business, Ausl?nder, Never Satisfied, Nothingness, Postman, Wtff, This Little Pig, Hemp, Wall
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Исполнение Living Colour песни «Leave It Alone» было номинировано на премию Грэмми 1994 года как «Лучшее хард-рок исполнение с вокалом». Третий (и оказавшийся последним) полноформатный альбом Living Colour, STAIN, показал, что группа не боится экспериментировать с уже успешным сочетанием различных стилей. Хотя они и приправили свое и без того богатое звучание сэмплами и электронными элементами, песни все еще содержат фанковое и органичное ощущение прошлых релизов Living Colour. Такие рок-композиции, как "Go Away", "Leave It Alone", "Never Satisfied" и исключительная "Auslander" зажгут ваши колонки, в то время как "Nothingness" демонстрирует более мягкую сторону звучания группы. Основатель Мазз Скиллингс покинул группу до написания STAIN, а давний сессионный басист Дуг Уимбиш оказался более чем достойным преемником с его исключительной игрой на протяжении всего альбома. Living Colour вступали в интересную новую музыкальную фазу со STAIN — жаль, что группа объявила о своем распаде чуть больше года спустя.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Living Colour - Stain (coloured) (8719262038219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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