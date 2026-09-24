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Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка

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Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 1
Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 2
Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 3
Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 4
Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 5
Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 6
Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 7
Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amber Run
Альбом (сингл)
5 АМ
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 1
  • Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 2
  • Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 3
  • Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 4
  • Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 5
  • Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 6
  • Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 7
  • Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711652
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amber Run
Альбом (сингл)
5 АМ
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Found, M.F. (Interlude), Spark, Hurricane, Noah, Pilot, C.F. (Interlude), 0.208333333333333, Just My Soul Responding, Good Morning, Shiver, See You Soon
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Found, M.F. (Interlude), Spark, Hurricane, Noah, Pilot, C.F. (Interlude), 0.208333333333333, Just My Soul Responding, Good Morning, Shiver, See You Soon

Отзывы о товаре Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amber Run
Альбом (сингл)
5 АМ
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Found, M.F. (Interlude), Spark, Hurricane, Noah, Pilot, C.F. (Interlude), 0.208333333333333, Just My Soul Responding, Good Morning, Shiver, See You Soon
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Found, M.F. (Interlude), Spark, Hurricane, Noah, Pilot, C.F. (Interlude), 0.208333333333333, Just My Soul Responding, Good Morning, Shiver, See You Soon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amber Run - 5 АМ (coloured) (8719262039292) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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