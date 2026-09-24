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Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка

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Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка - фото 1
Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка - фото 2
Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Liars
Альбом (сингл)
Mess
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка - фото 1
  • Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка - фото 2
  • Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711630
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863129309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Liars
Альбом (сингл)
Mess
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mask Maker, Vox Tuned D.E.D., I'm No Gold, Pro Anti Anti, Can't Hear Well, Mess On A Mission, Darkslide, Boyzone, Dress Walker, Perpetual Village, Left Speaker Blown
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mask Maker, Vox Tuned D.E.D., I'm No Gold, Pro Anti Anti, Can't Hear Well, Mess On A Mission, Darkslide, Boyzone, Dress Walker, Perpetual Village, Left Speaker Blown

Отзывы о товаре Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863129309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Liars
Альбом (сингл)
Mess
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mask Maker, Vox Tuned D.E.D., I'm No Gold, Pro Anti Anti, Can't Hear Well, Mess On A Mission, Darkslide, Boyzone, Dress Walker, Perpetual Village, Left Speaker Blown
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mask Maker, Vox Tuned D.E.D., I'm No Gold, Pro Anti Anti, Can't Hear Well, Mess On A Mission, Darkslide, Boyzone, Dress Walker, Perpetual Village, Left Speaker Blown
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Liars - Mess (coloured) (5400863129309) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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