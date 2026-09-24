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Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка

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Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка - фото 1
Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soulsavers
Альбом (сингл)
20
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка - фото 1
  • Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863151317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soulsavers
Альбом (сингл)
20
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cabin Fever, Rumblefish, San Quentin Blues, Down So Low, Closer, Love, Down For The Count, Precious Time, Untitled #9
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Soulsavers - "20" (Red, Limited). Этот альбом на 1LP привнесет в вашу жизнь неповторимые звуки и эмоции, которые станут источником вдохновения и восторга. Soulsavers продолжают удивлять и радовать своих поклонников с каждым треком, создавая атмосферу, которая загадочна и притягательна одновременно. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир "20"?

Отзывы о товаре Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863151317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soulsavers
Альбом (сингл)
20
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cabin Fever, Rumblefish, San Quentin Blues, Down So Low, Closer, Love, Down For The Count, Precious Time, Untitled #9
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Soulsavers - "20" (Red, Limited). Этот альбом на 1LP привнесет в вашу жизнь неповторимые звуки и эмоции, которые станут источником вдохновения и восторга. Soulsavers продолжают удивлять и радовать своих поклонников с каждым треком, создавая атмосферу, которая загадочна и притягательна одновременно. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир "20"?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soulsavers - 20 (coloured) (5400863151317) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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