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Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка

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Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 1
Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 2
Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 3
Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 4
Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 5
Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 6
Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 7
Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
HUMAN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 1
  • Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 2
  • Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 3
  • Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 4
  • Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 5
  • Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 6
  • Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 7
  • Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676520213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
HUMAN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flattening Of Emotions, Suicide Machine, One, Secret Face, Lack Of Comprehension, See Through Dreams, Cosmic Sea, Vacant Planets, God Of Thunder
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка

Human — четвёртый студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный в 1991 году. Издание на цветном виниле. Human — очень влиятельный экстремальный метал-альбом и самый продаваемый альбом Death. Он ознаменовал начало серьезных стилистических изменений Death, поскольку получился более технически сложным и прогрессивным, чем предыдущие работы группы. Этот новый стиль продолжит развиваться на всех последующих альбомах Death.

Отзывы о товаре Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676520213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
HUMAN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flattening Of Emotions, Suicide Machine, One, Secret Face, Lack Of Comprehension, See Through Dreams, Cosmic Sea, Vacant Planets, God Of Thunder
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Human — четвёртый студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный в 1991 году. Издание на цветном виниле. Human — очень влиятельный экстремальный метал-альбом и самый продаваемый альбом Death. Он ознаменовал начало серьезных стилистических изменений Death, поскольку получился более технически сложным и прогрессивным, чем предыдущие работы группы. Этот новый стиль продолжит развиваться на всех последующих альбомах Death.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death - Human (coloured) (0781676520213) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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