Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Obscura - Cosmogenesis (coloured) (0781676454815) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Obscura / Cosmogenesis (Orange Silver Blue Splatter) (1LP). Предлагаем Вам приобрести виниловую пластинку "Cosmogenesis" от группы Obscura. Это одиночный винил (1LP) с прекрасной расцветкой, сочетающей в себе оранжевый, серебряный и голубой оттенки. Obscura — группа из Германии, которая известна своим сложным и техничным стилем в музыке. Их альбом "Cosmogenesis" является настоящим шедевром дэт-метала и покорил сердца поклонников тяжелой музыки. На этом альбоме вы найдете мощные гитарные рифы, захватывающие соло партии и слаженность в игре. Каждая композиция на пластинке полна энергии и яркости, создавая настоящую атмосферу. Виниловая пластинка "Cosmogenesis" с уникальной расцветкой оранжевого, серебряного и голубого цветов привлекает внимание коллекционеров и ценителей музыки. Она станет отличным приобретением для вашей коллекции и обязательно порадует вас качеством звучания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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