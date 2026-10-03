Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Nevermind
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб.
В наличии
Код товара: 402687
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Характеристики
Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0720642442517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Nevermind
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are, Breed, Lithium, Polly, Territorial Pissings, Drain You, Lounge Act, Stay Away, On A Plain, Something In The Way
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка
Track List
|Smells Like Teen Spirit
|5:01
|In Bloom
|4:14
|Come As You Are
|3:39
|Breed
|3:03
|Lithium
|4:17
|Polly
|2:57
|Territorial Pissings
|2:23
|Drain You
|3:43
|Lounge Act
|2:36
|Stay Away
|3:32
|On A Plain
|3:16
|Something In The Way
|3:51
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Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0720642442517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Nevermind
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are, Breed, Lithium, Polly, Territorial Pissings, Drain You, Lounge Act, Stay Away, On A Plain, Something In The Way
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Track List
|Smells Like Teen Spirit
|5:01
|In Bloom
|4:14
|Come As You Are
|3:39
|Breed
|3:03
|Lithium
|4:17
|Polly
|2:57
|Territorial Pissings
|2:23
|Drain You
|3:43
|Lounge Act
|2:36
|Stay Away
|3:32
|On A Plain
|3:16
|Something In The Way
|3:51
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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