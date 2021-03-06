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Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 5
Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
MTV Unplugged In New York
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 5
  • Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Nirvana
filter_none Товар входит в коллекцию Nirvana

Коллекция Nirvana


Характеристики

Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0720642472712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
MTV Unplugged In New York
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
About A Girl, Come As You Are, Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, The Man Who Sold The World, Pennyroyal Tea, Dumb, Polly, On A Plain, Something In The Way, Plateau, Oh Me, Lake Of Fire, All Apologies, Where Did You Sleep Last Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка

Track List

A1About A Girl3:38
A2Come As You Are4:14
A3Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam4:37
A4The Man Who Sold The World4:21
A5Pennyroyal Tea3:41
A6Dumb2:53
A7Polly3:16
B1On A Plain3:45
B2Something In The Way4:01
B3Plateau3:39
B4Oh Me3:26
B5Lake Of Fire2:56
B6All Apologies4:23
B7Where Did You Sleep Last Night5:06

Отзывы о товаре Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка

06.03.2021
Рустам

Достоинства:
Легендарный акустический концерт Nirvana. Хорошее качество записи, внури код доступа к видео концерта.

Комментарий:
Новая, запечатанная, внутри диск без повреждений. Нареканий нет, рекомендую.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0720642472712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
MTV Unplugged In New York
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
About A Girl, Come As You Are, Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, The Man Who Sold The World, Pennyroyal Tea, Dumb, Polly, On A Plain, Something In The Way, Plateau, Oh Me, Lake Of Fire, All Apologies, Where Did You Sleep Last Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1About A Girl3:38
A2Come As You Are4:14
A3Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam4:37
A4The Man Who Sold The World4:21
A5Pennyroyal Tea3:41
A6Dumb2:53
A7Polly3:16
B1On A Plain3:45
B2Something In The Way4:01
B3Plateau3:39
B4Oh Me3:26
B5Lake Of Fire2:56
B6All Apologies4:23
B7Where Did You Sleep Last Night5:06
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.03.2021
Рустам

Достоинства:
Легендарный акустический концерт Nirvana. Хорошее качество записи, внури код доступа к видео концерта.

Комментарий:
Новая, запечатанная, внутри диск без повреждений. Нареканий нет, рекомендую.


Nirvana - MTV Unplugged In New York (0720642472712) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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