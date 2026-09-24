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Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка

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Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 1
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 2
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 3
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 4
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 5
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 6
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 7
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 8
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 9
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 10
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 11
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 12
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Endless Forms Most Beautiful
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 1
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 2
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 3
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 4
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 5
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 6
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 7
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 8
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 9
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 10
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 11
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 12
  • Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707162
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Загружаем...
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Загружаем...
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Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361350246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Endless Forms Most Beautiful
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shudder Before The Beautiful, Weak Fantasy, Elan, Yours Is An Empty Hope, Our Decades In The Sun My Walden, Endless Forms Most Beautiful, Edema Ruh, Alpenglow, The Eyes Of Sharbat Gula, Chapter I) Four Point Six, Chapter II) Life, Chapter III) The Toolmaker, Chapter IV) The Understanding, Chapter V) Sea-Worn Driftwood
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка

Endless Forms Most Beautiful — восьмой студийный альбом финской симфоник-метал-группы Nightwish, выпущенный на лейбле Nuclear Blast в 2015 году. Издание на цветном виниле. Endless Forms Most Beautiful, первый альбом Nightwish с певицей Флор Янсен, — концептуальный альбом, посвященный размышлениям о смысле жизни, эволюционных теориях и индивидуальной красоте всех живых существ и видов. Для их лидера Туомаса Холопайнена, который за последние годы прочитал много книг Ричарда Докинза, Брайана Кокса и Карла Сагана, научное созерцание таит в себе много поэзии и красоты. Судя по всему, научные теории эволюции в наши дни шокируют больше, чем сатанизм или злоупотребление наркотиками. Мощные баллады чередуются с запоминающимися гимнами. Изюминкой, безусловно, является 24-минутный трек The Greatest Show On Earth. Песня основана на названии книги биолога-эволюциониста Ричарда Докинза и посвящена не чему иному, как развитию планеты Земля.

Отзывы о товаре Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361350246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nightwish
Альбом (сингл)
Endless Forms Most Beautiful
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Shudder Before The Beautiful, Weak Fantasy, Elan, Yours Is An Empty Hope, Our Decades In The Sun My Walden, Endless Forms Most Beautiful, Edema Ruh, Alpenglow, The Eyes Of Sharbat Gula, Chapter I) Four Point Six, Chapter II) Life, Chapter III) The Toolmaker, Chapter IV) The Understanding, Chapter V) Sea-Worn Driftwood
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Endless Forms Most Beautiful — восьмой студийный альбом финской симфоник-метал-группы Nightwish, выпущенный на лейбле Nuclear Blast в 2015 году. Издание на цветном виниле. Endless Forms Most Beautiful, первый альбом Nightwish с певицей Флор Янсен, — концептуальный альбом, посвященный размышлениям о смысле жизни, эволюционных теориях и индивидуальной красоте всех живых существ и видов. Для их лидера Туомаса Холопайнена, который за последние годы прочитал много книг Ричарда Докинза, Брайана Кокса и Карла Сагана, научное созерцание таит в себе много поэзии и красоты. Судя по всему, научные теории эволюции в наши дни шокируют больше, чем сатанизм или злоупотребление наркотиками. Мощные баллады чередуются с запоминающимися гимнами. Изюминкой, безусловно, является 24-минутный трек The Greatest Show On Earth. Песня основана на названии книги биолога-эволюциониста Ричарда Докинза и посвящена не чему иному, как развитию планеты Земля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nightwish - Endless Forms Most Beautiful (coloured) (0727361350246) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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