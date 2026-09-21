Top.Mail.Ru
Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - фото 1
Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - фото 2
Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - фото 3
Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Stankonia
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - фото 1
  • Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - фото 2
  • Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - фото 3
  • Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711484
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Stankonia
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Gasoline Dreams, I'm Cool (Interlude), So Fresh, So Clean, Ms. Jackson, Snappin' & Trappin', D.F. (Interlude), Spaghetti Junction, Kim & Cookie (Interlude), I'll Call Before I Come, B.O.B., Xplosion, Good Hair (Interlude), We Luv Deez Hoez, Humble Mumble, Drinkin' Again (Interlude), ?, Red Velvet, Cruisin' In The ATL (Interlude), Gangsta Sh*t, Toilet Tisha, Slum Beautiful, Pre-Nump (Interlude), Stankonia (Stanklove)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка

Stankonia — четвёртый студийный альбом Andr? 3000 и Big Boi, известных вместе как OutKast. В альбом вошли популярные синглы «BOB», «So Fresh, So Clean» и «Ms. Jackson». Издание на виниле. На протяжении многих лет Stankonia считался многими одним из величайших хип-хоп-альбомов всех времен и стал платиновым по всему миру.

Отзывы о товаре Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Stankonia
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Gasoline Dreams, I'm Cool (Interlude), So Fresh, So Clean, Ms. Jackson, Snappin' & Trappin', D.F. (Interlude), Spaghetti Junction, Kim & Cookie (Interlude), I'll Call Before I Come, B.O.B., Xplosion, Good Hair (Interlude), We Luv Deez Hoez, Humble Mumble, Drinkin' Again (Interlude), ?, Red Velvet, Cruisin' In The ATL (Interlude), Gangsta Sh*t, Toilet Tisha, Slum Beautiful, Pre-Nump (Interlude), Stankonia (Stanklove)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Stankonia — четвёртый студийный альбом Andr? 3000 и Big Boi, известных вместе как OutKast. В альбом вошли популярные синглы «BOB», «So Fresh, So Clean» и «Ms. Jackson». Издание на виниле. На протяжении многих лет Stankonia считался многими одним из величайших хип-хоп-альбомов всех времен и стал платиновым по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Outkast - Stankonia (0196588848612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...