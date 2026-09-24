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Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка

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Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка - фото 1
Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kasabian
Альбом (сингл)
Happenings
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка - фото 1
  • Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711464
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588772610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kasabian
Альбом (сингл)
Happenings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Happening, Darkest Lullaby, Call, How Far Will You Go, Coming Back to Me Good, G.O.A.T., Passengers, The Hell of It, Italian Horror, Bird in a Cage, Algorithms
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка

Основанная в 1997-м группа Kasabian мгновенно стала любимицей критиков и публики: выпустив одноименный дебютник в 2003 году, группа из Лестера с легкой руки Ноэля Галлахера получила прозвище «новых Oasis» и звание надежды английского рока. Как показало время, Kasabian оказались чем-то большим, чем просто наследниками великих брит-поп-земляков: каждый их альбом представлял все больше новых экспериментальных граней. Кстати, в 2015-м Kasabian побили рекорд Oasis по количеству номинаций NME в ходе одной премии, получив 9 номинаций (максимум у Oasis — 7). Всего на счету группы — свыше 13 наград и 39 номинаций, звание авторов гимна Английской премьер-лиги по футболу и любовь фанатов по всему миру.

Отзывы о товаре Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588772610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kasabian
Альбом (сингл)
Happenings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Happening, Darkest Lullaby, Call, How Far Will You Go, Coming Back to Me Good, G.O.A.T., Passengers, The Hell of It, Italian Horror, Bird in a Cage, Algorithms
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Основанная в 1997-м группа Kasabian мгновенно стала любимицей критиков и публики: выпустив одноименный дебютник в 2003 году, группа из Лестера с легкой руки Ноэля Галлахера получила прозвище «новых Oasis» и звание надежды английского рока. Как показало время, Kasabian оказались чем-то большим, чем просто наследниками великих брит-поп-земляков: каждый их альбом представлял все больше новых экспериментальных граней. Кстати, в 2015-м Kasabian побили рекорд Oasis по количеству номинаций NME в ходе одной премии, получив 9 номинаций (максимум у Oasis — 7). Всего на счету группы — свыше 13 наград и 39 номинаций, звание авторов гимна Английской премьер-лиги по футболу и любовь фанатов по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kasabian - Happenings (0196588772610) виниловая пластинка - по цене 3500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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