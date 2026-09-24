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OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка

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OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка - фото 1
OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711447
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0888072652668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Real, Shine, Take Shelter, Worship, Eyes Shut, Ties, King, Desire, Gold, Without, Border, Memo, Breathe
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка

Эпическая история Уэсли Снайпса, охотника на вампиров с катаной, не нуждается в представлении: «Блэйд» (1998) и его сиквел «Блэйд 2» (2002) стали кассовыми хитами. Два классических саундтрека, написанных Марком Айшемом и Марко Бельтрами соответственно, впервые доступны в виде роскошного двухвинтового цветного винилового издания (в разворотном конверте) с новыми обложками от художника Мичи Хайгена.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Varese
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Varese
Barcode
[0888072652668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Blade
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Real, Shine, Take Shelter, Worship, Eyes Shut, Ties, King, Desire, Gold, Without, Border, Memo, Breathe
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Эпическая история Уэсли Снайпса, охотника на вампиров с катаной, не нуждается в представлении: «Блэйд» (1998) и его сиквел «Блэйд 2» (2002) стали кассовыми хитами. Два классических саундтрека, написанных Марком Айшемом и Марко Бельтрами соответственно, впервые доступны в виде роскошного двухвинтового цветного винилового издания (в разворотном конверте) с новыми обложками от художника Мичи Хайгена.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Blade (Mark Isham) (coloured) (0888072652668) виниловая пластинка - по цене 6400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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