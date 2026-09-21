Снегоуборщик электрический Bort BSF-31
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Bort BSF-31
Снегоуборочная техника Bort — это надежное решение для быстрого и эффективного удаления снега в зимний период. Компактные размеры и легкий вес, всего 4 кг, делают устройство невероятно удобным в использовании, а эффективный электрический двигатель обеспечивает бесперебойную работу даже в самых суровых погодных условиях. Размеры машины составляют 35 см в ширину и 28 см в высоту, что позволяет с легкостью маневрировать на небольших участках и узких дорожках. Ширина захвата устройства составляет 300 мм, а высота захвата — 150 мм, что позволяет эффективно справляться со снежными покровами средней высоты. Снегоуборочная техника Bort создается в Германии, стране, известной своим вниманием к качеству и инновациям. Этот инструмент станет незаменимым помощником для тех, кто ценит комфорт и эффективность работы в зимний период.
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