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Снегоуборщик электрический Bort BSF-31 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Bort BSF-31

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Снегоуборщик электрический Bort BSF-31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710479
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Характеристики

Бренд
BORT
Высота, см
28
Родина бренда
Германия
Ширина, см
35
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х27
Вес, кг.
4.5

Описание товара Снегоуборщик электрический Bort BSF-31

Снегоуборочная техника Bort — это надежное решение для быстрого и эффективного удаления снега в зимний период. Компактные размеры и легкий вес, всего 4 кг, делают устройство невероятно удобным в использовании, а эффективный электрический двигатель обеспечивает бесперебойную работу даже в самых суровых погодных условиях. Размеры машины составляют 35 см в ширину и 28 см в высоту, что позволяет с легкостью маневрировать на небольших участках и узких дорожках. Ширина захвата устройства составляет 300 мм, а высота захвата — 150 мм, что позволяет эффективно справляться со снежными покровами средней высоты. Снегоуборочная техника Bort создается в Германии, стране, известной своим вниманием к качеству и инновациям. Этот инструмент станет незаменимым помощником для тех, кто ценит комфорт и эффективность работы в зимний период.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Bort BSF-31




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Характеристики
Бренд
BORT
Высота, см
28
Родина бренда
Германия
Ширина, см
35
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5 м
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Bort — это надежное решение для быстрого и эффективного удаления снега в зимний период. Компактные размеры и легкий вес, всего 4 кг, делают устройство невероятно удобным в использовании, а эффективный электрический двигатель обеспечивает бесперебойную работу даже в самых суровых погодных условиях. Размеры машины составляют 35 см в ширину и 28 см в высоту, что позволяет с легкостью маневрировать на небольших участках и узких дорожках. Ширина захвата устройства составляет 300 мм, а высота захвата — 150 мм, что позволяет эффективно справляться со снежными покровами средней высоты. Снегоуборочная техника Bort создается в Германии, стране, известной своим вниманием к качеству и инновациям. Этот инструмент станет незаменимым помощником для тех, кто ценит комфорт и эффективность работы в зимний период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический Bort BSF-31 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9950 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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