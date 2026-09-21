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Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт

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Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 1
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 2
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 3
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 4
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 5
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 6
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 7
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
35
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Фары
нет
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 7
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710478
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
35
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х25х25
Вес, кг.
7.7

Описание товара Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт

Снегоуборочная техника Patriot – это компактное и производительное устройство для быстрого и эффективного удаления снега с небольших участков. С весом всего 6,5 кг, эта модель удобна в управлении и не требует значительных физических усилий. С шириной захвата 350 мм и высотой захвата 150 мм она идеально подходит для очистки узких дорожек и подъездов. Мощный электрический двигатель на 1500 Вт обеспечивает высокую производительность и надежность в работе. Благодаря отсутствию необходимости в топливе, эксплуатация этой техники становится более экономичной и экологичной. Несмотря на отсутствие фары, снегоуборочная машина Patriot отлично справляется с задачами в дневное время и в условиях хорошей освещенности. Эта модель станет незаменимым помощником для владельцев частных домов, желающих поддерживать чистоту и порядок на своих участках даже в самые снежные зимы.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Patriot PS 1600 E 1.5кВт




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип двигателя
электрический
Ширина захвата, см
35
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Patriot – это компактное и производительное устройство для быстрого и эффективного удаления снега с небольших участков. С весом всего 6,5 кг, эта модель удобна в управлении и не требует значительных физических усилий. С шириной захвата 350 мм и высотой захвата 150 мм она идеально подходит для очистки узких дорожек и подъездов. Мощный электрический двигатель на 1500 Вт обеспечивает высокую производительность и надежность в работе. Благодаря отсутствию необходимости в топливе, эксплуатация этой техники становится более экономичной и экологичной. Несмотря на отсутствие фары, снегоуборочная машина Patriot отлично справляется с задачами в дневное время и в условиях хорошей освещенности. Эта модель станет незаменимым помощником для владельцев частных домов, желающих поддерживать чистоту и порядок на своих участках даже в самые снежные зимы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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