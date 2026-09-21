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Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с.

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Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 1
Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 2
Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 3
Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 4
Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 5
Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 6
Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 7
Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 8
Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 9
Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
25
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Фары
нет
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 9
  • Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710477
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Характеристики

Бренд
HAMMER
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
25
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х56х50
Вес, кг.
16

Описание товара Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с.

Снегоуборочная техника Hammer представляет собой оптимальное решение для эффективной уборки снега на придомовой территории. Модель оснащена мощным электрическим двигателем мощностью 2000 Вт, который обеспечивает высокую производительность и надежность в эксплуатации. Снегоуборщик имеет ширину захвата 500 мм и высоту захвата 250 мм, что позволяет быстро и эффективно очищать дорожки и небольшие участки от снега. Несмотря на свою мощность, аппарат имеет относительно небольшой вес — всего 13,2 кг, что облегчает перемещение и управление снегоуборщиком даже на сложных участках. Модель не оснащена фарой, что делает ее более подходящей для использования в светлое время суток. Родина бренда — Китай, что говорит о доступной цене устройства без ущерба для качества и производительности. Снегоуборочная техника Hammer — это надежный и удобный в использовании выбор для тех, кто ценит время и эффективность в зимнее время года.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с.




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Характеристики
Бренд
HAMMER
Тип снегоуборщика
Электрический
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
25
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Фары
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Hammer представляет собой оптимальное решение для эффективной уборки снега на придомовой территории. Модель оснащена мощным электрическим двигателем мощностью 2000 Вт, который обеспечивает высокую производительность и надежность в эксплуатации. Снегоуборщик имеет ширину захвата 500 мм и высоту захвата 250 мм, что позволяет быстро и эффективно очищать дорожки и небольшие участки от снега. Несмотря на свою мощность, аппарат имеет относительно небольшой вес — всего 13,2 кг, что облегчает перемещение и управление снегоуборщиком даже на сложных участках. Модель не оснащена фарой, что делает ее более подходящей для использования в светлое время суток. Родина бренда — Китай, что говорит о доступной цене устройства без ущерба для качества и производительности. Снегоуборочная техника Hammer — это надежный и удобный в использовании выбор для тех, кто ценит время и эффективность в зимнее время года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с. - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10490 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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