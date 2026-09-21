Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Hammer SNOWBULL2000E 2кВт 2.7л.с.
Снегоуборочная техника Hammer представляет собой оптимальное решение для эффективной уборки снега на придомовой территории. Модель оснащена мощным электрическим двигателем мощностью 2000 Вт, который обеспечивает высокую производительность и надежность в эксплуатации. Снегоуборщик имеет ширину захвата 500 мм и высоту захвата 250 мм, что позволяет быстро и эффективно очищать дорожки и небольшие участки от снега. Несмотря на свою мощность, аппарат имеет относительно небольшой вес — всего 13,2 кг, что облегчает перемещение и управление снегоуборщиком даже на сложных участках. Модель не оснащена фарой, что делает ее более подходящей для использования в светлое время суток. Родина бренда — Китай, что говорит о доступной цене устройства без ущерба для качества и производительности. Снегоуборочная техника Hammer — это надежный и удобный в использовании выбор для тех, кто ценит время и эффективность в зимнее время года.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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