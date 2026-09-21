Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт
Снегоуборочная техника Patriot представляет собой компактное и удобное в использовании устройство, предназначенное для эффективной очистки территории от снега. Это легкое и маневренное устройство без самоходности станет надежным помощником в зимний период. Благодаря электрическому двигателю, данная снегоуборочная техника работает тихо и не требует больших усилий для запуска. Patriot идеально подходит для небольших участков, где требуется бережная и аккуратная уборка снега. С шириной в 39 см и высотой в 23 см, снегоуборщик Patriot обеспечивает впечатляющий захват снега шириной 300 мм и высотой 170 мм. Это позволяет быстро и эффективно убирать снег даже в труднодоступных местах, экономя ваше время и усилия. При весе всего 6,32 кг, им легко управлять и переносить в нужное место. Бренд Patriot, родом из США, сочетает в себе высокое качество изготовления и надежность. Этот снегоуборщик станет отличным выбором для тех, кто ищет простое и функциональное решение для повседневной уборки снега.
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