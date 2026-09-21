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Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт

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Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 1
Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 2
Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 3
Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 4
Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 5
Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 6
Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 7
Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
17
Дальность выброса снега
5
Фары
нет
  • Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 7
  • Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710491
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
17
Дальность выброса снега
5
Фары
нет
Размеры в упаковке, см
73х38х23
Вес, кг.
6.6

Описание товара Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт

Снегоуборочная техника Patriot представляет собой компактное и удобное в использовании устройство, предназначенное для эффективной очистки территории от снега. Это легкое и маневренное устройство без самоходности станет надежным помощником в зимний период. Благодаря электрическому двигателю, данная снегоуборочная техника работает тихо и не требует больших усилий для запуска. Patriot идеально подходит для небольших участков, где требуется бережная и аккуратная уборка снега. С шириной в 39 см и высотой в 23 см, снегоуборщик Patriot обеспечивает впечатляющий захват снега шириной 300 мм и высотой 170 мм. Это позволяет быстро и эффективно убирать снег даже в труднодоступных местах, экономя ваше время и усилия. При весе всего 6,32 кг, им легко управлять и переносить в нужное место. Бренд Patriot, родом из США, сочетает в себе высокое качество изготовления и надежность. Этот снегоуборщик станет отличным выбором для тех, кто ищет простое и функциональное решение для повседневной уборки снега.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
17
Дальность выброса снега
5
Фары
нет
Описание
Снегоуборочная техника Patriot представляет собой компактное и удобное в использовании устройство, предназначенное для эффективной очистки территории от снега. Это легкое и маневренное устройство без самоходности станет надежным помощником в зимний период. Благодаря электрическому двигателю, данная снегоуборочная техника работает тихо и не требует больших усилий для запуска. Patriot идеально подходит для небольших участков, где требуется бережная и аккуратная уборка снега. С шириной в 39 см и высотой в 23 см, снегоуборщик Patriot обеспечивает впечатляющий захват снега шириной 300 мм и высотой 170 мм. Это позволяет быстро и эффективно убирать снег даже в труднодоступных местах, экономя ваше время и усилия. При весе всего 6,32 кг, им легко управлять и переносить в нужное место. Бренд Patriot, родом из США, сочетает в себе высокое качество изготовления и надежность. Этот снегоуборщик станет отличным выбором для тех, кто ищет простое и функциональное решение для повседневной уборки снега.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик электрический Patriot SnowLine 242 UES 0.5кВт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11930 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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