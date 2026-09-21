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Гайковерт сетевой DCA APB12 купить с доставкой в Москве
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Гайковерт сетевой DCA APB12

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Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 1
Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 2
Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 3
Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 4
Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 5
Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 6
Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 7
Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 8
Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 9
Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 1
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 2
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 3
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 4
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 5
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 6
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 7
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 8
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 9
  • Гайковерт сетевой DCA APB12 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710415
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Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х8
Вес, кг.
2.87

Описание товара Гайковерт сетевой DCA APB12

Гайковерт сетевой DCA APB12 - это идеальный инструмент для любителей строительства и ремонта. Он обладает максимальной мощностью 300 Вт и крутящим моментом до 188 Нм, что позволяет быстро и эффективно выполнять различные задачи.



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Отзывы о товаре Гайковерт сетевой DCA APB12




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Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт сетевой DCA APB12 - это идеальный инструмент для любителей строительства и ремонта. Он обладает максимальной мощностью 300 Вт и крутящим моментом до 188 Нм, что позволяет быстро и эффективно выполнять различные задачи.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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