Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new
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Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
12
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710308
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Характеристики
Бренд
Комплектация
лазерный нивелир, аккумулятор (2 шт.), магнитный кронштейн для лазерного нивелира, крепление к кронштейну для нивелира, металлическая пластина, подъемная платформа, тренога, переходной винт с резьбы 1/4’’ на 5/8’’, пульт управления, зарядное устройство, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/отвес
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2x4.2 В
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
11
Высота, см
10.8
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Время работы на одном заряде, ч
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х14
Вес, кг.
2.4
Описание товара Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new
Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360°. Нивелир обеспечивает компенсацию наклона корпуса прибора до 3 градусов.
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Бренд
Комплектация
лазерный нивелир, аккумулятор (2 шт.), магнитный кронштейн для лазерного нивелира, крепление к кронштейну для нивелира, металлическая пластина, подъемная платформа, тренога, переходной винт с резьбы 1/4’’ на 5/8’’, пульт управления, зарядное устройство, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/отвес
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2x4.2 В
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
11
Высота, см
10.8
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Время работы на одном заряде, ч
3
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360°. Нивелир обеспечивает компенсацию наклона корпуса прибора до 3 градусов.
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