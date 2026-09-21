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Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new купить с доставкой в Москве
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Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new

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Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 2
Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 3
Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 4
Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 5
Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 6
Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 7
Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
12
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 1
  • Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 2
  • Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 3
  • Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 4
  • Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 5
  • Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 6
  • Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 7
  • Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710308
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Характеристики

Бренд
Infiniter
Комплектация
лазерный нивелир, аккумулятор (2 шт.), магнитный кронштейн для лазерного нивелира, крепление к кронштейну для нивелира, металлическая пластина, подъемная платформа, тренога, переходной винт с резьбы 1/4’’ на 5/8’’, пульт управления, зарядное устройство, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/отвес
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2x4.2 В
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
11
Высота, см
10.8
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Время работы на одном заряде, ч
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х14
Вес, кг.
2.4

Описание товара Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new

Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360°. Нивелир обеспечивает компенсацию наклона корпуса прибора до 3 градусов.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D new




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Характеристики
Бренд
Infiniter
Комплектация
лазерный нивелир, аккумулятор (2 шт.), магнитный кронштейн для лазерного нивелира, крепление к кронштейну для нивелира, металлическая пластина, подъемная платформа, тренога, переходной винт с резьбы 1/4’’ на 5/8’’, пульт управления, зарядное устройство, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/отвес
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2x4.2 В
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
11
Высота, см
10.8
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Время работы на одном заряде, ч
3
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир INFINITER CLG 3D проецирует две вертикальные и одну горизонтальную плоскости с углом развертки 360°. Нивелир обеспечивает компенсацию наклона корпуса прибора до 3 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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