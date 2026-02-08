Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black
HONOR 400 Lite — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 2412x1080 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 Lite оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7025-Ultra, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5230 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 Lite также поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С eSIM, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С eSIM, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
Дарила телефон маме. Стильно выглядит, камера хорошего качества, динамики хорошие. Одни плюсы. Маме понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл закрытый, всё отлично работает, зарядку держит хорошо, все программы установились отлично, спасибо огромное, уже полтара месяца пользуюсь, нареканий не, по длительности зарядки если в фоновом режиме работать то хватает на 4 дня, если использовать для интернета, мессенжеров, видео и тд, то как обычно часов восемь, меньше больше. Так что очень доволен, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. всё работает отлично!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон за эти деньги. Яркий экран, вполне шустрая работа. Телефон покупался в подарок, ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон работает хорошо, на отклик быстро соображает.
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон приобретали для пожилого человека , качество товара превосходное
Достоинства:
Комментарий:
Телефоном довольны. Не тупит. Камера отличная. Все в порядке. Хонор фирма супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон, старый Honor 8 служил мне 8 лет и ещё работает, купила новый более современный, больше памяти, больше возможностей, камера лучше, меня все устраивает, спасибо производителям.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок любимой маме. все отлично, всем характеристикам соответствует. В руке лежит аккуратно и очень лёгкий! Покупой довольны :)
Достоинства:
Комментарий:
качество супер, пришел вовремя, экран кайф, сенсор кайф, процессов кайф, камера огонь!
Достоинства:
Комментарий:
камера в полне неплохая, 108 мр, в серебристом цвете выглядит очень стильно, напоминает айфон))
Достоинства:
Комментарий:
класный телефон заставка за 3 часа в целом довольна рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
не стоит своих денег, даже до самсунга таким телефонам далеко, не тратьте на балалайку своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Пользуюсь всегда только honor! Полюбил эту марку!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал телефон в подарок. С момента пользования прошло не много времени но никаких замечаний или претензий по работоспособности или производительности пока не было.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо телефон работает доставка быстрая спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое, пока разбираюсь, не очень удобен в некоторых приложениях. Как разберусь добавлю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
классный телефон, скоростной, зарядку долго держит , если остаётся 5 процентов то можно вкл такой режим где заряда этого хватит на 3 часа, изображение на 5+ отпечаток на экране прямо по делу, звук громкий и качественный , в платок чехол и уже наклеен защитный экран
Достоинства:
Комментарий:
Вовремя пришёл, брал на подарок. Удобный, симпатичный, отзывчивый сенсор. всё норм. пользуемся пока один день, дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
красивый, шустрый, камера хорошая. Пока довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон,абсолютно понятный, шустрый, картинка супер.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован, работает, не зависает зарядку плохо держит,на сутки еле хватает,хоть я часто не сижу в телефоне
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый! Хороший телефон в своей ценовой категории!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой очень доволен отличный смартфон с качественным изображением, фото-видео камера огоньАккумулятор хватает на 1,5 сутки
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу на подарок на НГ, понравился,упакован хорошо,Работает.
Достоинства:
Комментарий:
мне понрав лся. неплохо работает фото норм за свои деньги. эстеты которые любят за 40 и дороже вам не подойдёт. нужно понимать что телефон . работает хорошо без тормазов
Достоинства:
Комментарий:
Телефон супер. В руке лежит отлично, лёгкий. Фотографии классные получаются. Много функций. Очень понравился
Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
Дарила телефон маме. Стильно выглядит, камера хорошего качества, динамики хорошие. Одни плюсы. Маме понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл закрытый, всё отлично работает, зарядку держит хорошо, все программы установились отлично, спасибо огромное, уже полтара месяца пользуюсь, нареканий не, по длительности зарядки если в фоновом режиме работать то хватает на 4 дня, если использовать для интернета, мессенжеров, видео и тд, то как обычно часов восемь, меньше больше. Так что очень доволен, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон. всё работает отлично!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон за эти деньги. Яркий экран, вполне шустрая работа. Телефон покупался в подарок, ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон работает хорошо, на отклик быстро соображает.
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон приобретали для пожилого человека , качество товара превосходное
Достоинства:
Комментарий:
Телефоном довольны. Не тупит. Камера отличная. Все в порядке. Хонор фирма супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон, старый Honor 8 служил мне 8 лет и ещё работает, купила новый более современный, больше памяти, больше возможностей, камера лучше, меня все устраивает, спасибо производителям.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок любимой маме. все отлично, всем характеристикам соответствует. В руке лежит аккуратно и очень лёгкий! Покупой довольны :)
Достоинства:
Комментарий:
качество супер, пришел вовремя, экран кайф, сенсор кайф, процессов кайф, камера огонь!
Достоинства:
Комментарий:
камера в полне неплохая, 108 мр, в серебристом цвете выглядит очень стильно, напоминает айфон))
Достоинства:
Комментарий:
класный телефон заставка за 3 часа в целом довольна рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
не стоит своих денег, даже до самсунга таким телефонам далеко, не тратьте на балалайку своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Пользуюсь всегда только honor! Полюбил эту марку!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал телефон в подарок. С момента пользования прошло не много времени но никаких замечаний или претензий по работоспособности или производительности пока не было.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо телефон работает доставка быстрая спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое, пока разбираюсь, не очень удобен в некоторых приложениях. Как разберусь добавлю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
классный телефон, скоростной, зарядку долго держит , если остаётся 5 процентов то можно вкл такой режим где заряда этого хватит на 3 часа, изображение на 5+ отпечаток на экране прямо по делу, звук громкий и качественный , в платок чехол и уже наклеен защитный экран
Достоинства:
Комментарий:
Вовремя пришёл, брал на подарок. Удобный, симпатичный, отзывчивый сенсор. всё норм. пользуемся пока один день, дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
красивый, шустрый, камера хорошая. Пока довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон,абсолютно понятный, шустрый, картинка супер.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован, работает, не зависает зарядку плохо держит,на сутки еле хватает,хоть я часто не сижу в телефоне
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый! Хороший телефон в своей ценовой категории!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой очень доволен отличный смартфон с качественным изображением, фото-видео камера огоньАккумулятор хватает на 1,5 сутки
Достоинства:
Комментарий:
Покупала мужу на подарок на НГ, понравился,упакован хорошо,Работает.
Достоинства:
Комментарий:
мне понрав лся. неплохо работает фото норм за свои деньги. эстеты которые любят за 40 и дороже вам не подойдёт. нужно понимать что телефон . работает хорошо без тормазов
Достоинства:
Комментарий:
Телефон супер. В руке лежит отлично, лёгкий. Фотографии классные получаются. Много функций. Очень понравился