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Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black

27 Отзывы
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Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 400 Lite
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1920x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 7025 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710018
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
зарядное устройство, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, документация, чехол, кабель USB Type-C
Линейка
Honor 400 Lite
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7025 Ultra
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black

HONOR 400 Lite — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 2412x1080 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 Lite оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7025-Ultra, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5230 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 Lite также поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Динара Н.

Достоинства:


Комментарий:
Дарила телефон маме. Стильно выглядит, камера хорошего качества, динамики хорошие. Одни плюсы. Маме понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл закрытый, всё отлично работает, зарядку держит хорошо, все программы установились отлично, спасибо огромное, уже полтара месяца пользуюсь, нареканий не, по длительности зарядки если в фоновом режиме работать то хватает на 4 дня, если использовать для интернета, мессенжеров, видео и тд, то как обычно часов восемь, меньше больше. Так что очень доволен, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. всё работает отлично!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смартфон за эти деньги. Яркий экран, вполне шустрая работа. Телефон покупался в подарок, ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Артемий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон работает хорошо, на отклик быстро соображает.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Ellena G.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон приобретали для пожилого человека , качество товара превосходное
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефоном довольны. Не тупит. Камера отличная. Все в порядке. Хонор фирма супер!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон, старый Honor 8 служил мне 8 лет и ещё работает, купила новый более современный, больше памяти, больше возможностей, камера лучше, меня все устраивает, спасибо производителям.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Кристина О.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок любимой маме. все отлично, всем характеристикам соответствует. В руке лежит аккуратно и очень лёгкий! Покупой довольны :)
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
качество супер, пришел вовремя, экран кайф, сенсор кайф, процессов кайф, камера огонь!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
камера в полне неплохая, 108 мр, в серебристом цвете выглядит очень стильно, напоминает айфон))
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Афсана А.

Достоинства:


Комментарий:
класный телефон заставка за 3 часа в целом довольна рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
еван

Достоинства:


Комментарий:
не стоит своих денег, даже до самсунга таким телефонам далеко, не тратьте на балалайку своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Пользуюсь всегда только honor! Полюбил эту марку!!!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупал телефон в подарок. С момента пользования прошло не много времени но никаких замечаний или претензий по работоспособности или производительности пока не было.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо телефон работает доставка быстрая спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое, пока разбираюсь, не очень удобен в некоторых приложениях. Как разберусь добавлю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
классный телефон, скоростной, зарядку долго держит , если остаётся 5 процентов то можно вкл такой режим где заряда этого хватит на 3 часа, изображение на 5+ отпечаток на экране прямо по делу, звук громкий и качественный , в платок чехол и уже наклеен защитный экран
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Олег И.

Достоинства:


Комментарий:
Вовремя пришёл, брал на подарок. Удобный, симпатичный, отзывчивый сенсор. всё норм. пользуемся пока один день, дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, шустрый, камера хорошая. Пока довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон,абсолютно понятный, шустрый, картинка супер.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Гелия Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакован, работает, не зависает зарядку плохо держит,на сутки еле хватает,хоть я часто не сижу в телефоне
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый! Хороший телефон в своей ценовой категории!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой очень доволен отличный смартфон с качественным изображением, фото-видео камера огоньАккумулятор хватает на 1,5 сутки
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу на подарок на НГ, понравился,упакован хорошо,Работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Dada O.

Достоинства:


Комментарий:
мне понрав лся. неплохо работает фото норм за свои деньги. эстеты которые любят за 40 и дороже вам не подойдёт. нужно понимать что телефон . работает хорошо без тормазов
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон супер. В руке лежит отлично, лёгкий. Фотографии классные получаются. Много функций. Очень понравился



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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
зарядное устройство, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, документация, чехол, кабель USB Type-C
Линейка
Honor 400 Lite
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7025 Ultra
Частота процессора, МГц
2500
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HONOR 400 Lite — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,7 дюймов и разрешением 2412x1080 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. HONOR 400 Lite оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7025-Ultra, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5230 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. HONOR 400 Lite также поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Динара Н.

Достоинства:


Комментарий:
Дарила телефон маме. Стильно выглядит, камера хорошего качества, динамики хорошие. Одни плюсы. Маме понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл закрытый, всё отлично работает, зарядку держит хорошо, все программы установились отлично, спасибо огромное, уже полтара месяца пользуюсь, нареканий не, по длительности зарядки если в фоновом режиме работать то хватает на 4 дня, если использовать для интернета, мессенжеров, видео и тд, то как обычно часов восемь, меньше больше. Так что очень доволен, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон. всё работает отлично!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смартфон за эти деньги. Яркий экран, вполне шустрая работа. Телефон покупался в подарок, ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Артемий Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон работает хорошо, на отклик быстро соображает.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Ellena G.

Достоинства:


Комментарий:
Смартфон приобретали для пожилого человека , качество товара превосходное
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефоном довольны. Не тупит. Камера отличная. Все в порядке. Хонор фирма супер!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон, старый Honor 8 служил мне 8 лет и ещё работает, купила новый более современный, больше памяти, больше возможностей, камера лучше, меня все устраивает, спасибо производителям.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Кристина О.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок любимой маме. все отлично, всем характеристикам соответствует. В руке лежит аккуратно и очень лёгкий! Покупой довольны :)
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
качество супер, пришел вовремя, экран кайф, сенсор кайф, процессов кайф, камера огонь!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
камера в полне неплохая, 108 мр, в серебристом цвете выглядит очень стильно, напоминает айфон))
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Афсана А.

Достоинства:


Комментарий:
класный телефон заставка за 3 часа в целом довольна рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
еван

Достоинства:


Комментарий:
не стоит своих денег, даже до самсунга таким телефонам далеко, не тратьте на балалайку своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Пользуюсь всегда только honor! Полюбил эту марку!!!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупал телефон в подарок. С момента пользования прошло не много времени но никаких замечаний или претензий по работоспособности или производительности пока не было.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо телефон работает доставка быстрая спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое, пока разбираюсь, не очень удобен в некоторых приложениях. Как разберусь добавлю отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
классный телефон, скоростной, зарядку долго держит , если остаётся 5 процентов то можно вкл такой режим где заряда этого хватит на 3 часа, изображение на 5+ отпечаток на экране прямо по делу, звук громкий и качественный , в платок чехол и уже наклеен защитный экран
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Олег И.

Достоинства:


Комментарий:
Вовремя пришёл, брал на подарок. Удобный, симпатичный, отзывчивый сенсор. всё норм. пользуемся пока один день, дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
красивый, шустрый, камера хорошая. Пока довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон,абсолютно понятный, шустрый, картинка супер.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Гелия Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакован, работает, не зависает зарядку плохо держит,на сутки еле хватает,хоть я часто не сижу в телефоне
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый! Хороший телефон в своей ценовой категории!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой очень доволен отличный смартфон с качественным изображением, фото-видео камера огоньАккумулятор хватает на 1,5 сутки
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу на подарок на НГ, понравился,упакован хорошо,Работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Dada O.

Достоинства:


Комментарий:
мне понрав лся. неплохо работает фото норм за свои деньги. эстеты которые любят за 40 и дороже вам не подойдёт. нужно понимать что телефон . работает хорошо без тормазов
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон супер. В руке лежит отлично, лёгкий. Фотографии классные получаются. Много функций. Очень понравился


Смартфон Honor 400 Lite 8/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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