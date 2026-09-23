Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKT) Brown
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKT) Brown
**Смартфон HONOR X9d 8+256Gb, коричневый (5109BYKT)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с смартфоном HONOR X9d! Устройство с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволит вам хранить все важные файлы, фотографии, видео и приложения, не беспокоясь о нехватке места. **Почему стоит выбрать HONOR X9d?** * **Высокая производительность:** смартфон легко справляется с многозадачностью и обеспечивает быструю работу приложений. * **Достаточно памяти:** 256 ГБ встроенной памяти дадут возможность хранить большое количество данных, а 8 ГБ оперативной памяти обеспечат плавную работу системы. * **Стильный дизайн:** коричневый цвет корпуса придаст вашему образу индивидуальность и стиль. * **Качество и надёжность:** HONOR — бренд, который зарекомендовал себя на рынке мобильных устройств. С смартфоном HONOR X9d вы получите устройство, которое будет радовать вас своей функциональностью и стильным внешним видом каждый день. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современной мобильной техники!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 690 руб. 28 590 руб.6423 руб. в СплитСмартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro RU 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 26 150 руб.6538 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 29 040 руб.7260 руб. в СплитСмартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAW) White
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJQ BLACK HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 29 840 руб.7460 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black
-
В наличииЦена 32 890 руб. 49 790 руб.8223 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKT) Brown