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Игра "Нескучный Квиз" для детей арт.8906 /24 купить с доставкой в Москве
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Игра "Нескучный Квиз" для детей арт.8906 /24

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Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 1
Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 2
Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 3
Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 4
Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 2-99
  • Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 1
  • Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 2
  • Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 3
  • Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 4
  • Игра &quot;Нескучный Квиз&quot; для детей арт.8906 /24 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708469
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 2-99
Материал
картон
Комплектация
100 карточек, брошюра с ответами, блокнот для записей, правила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
420

Описание товара Игра "Нескучный Квиз" для детей арт.8906 /24

Нескучный квиз для детей это увлекательная и познавательная настольная игра, которая позволит вам и вашим детям стать участниками интеллектуального соревнования. Знаете ли вы, кого из птиц называют санитаром леса? Помните, в какую страну держал путь доктор Айболит? В коробке вы найдете 500 разнообразных вопросов на логику и эрудицию, которые проверят ваши знания и смекалку. Игра отлично подойдет не только для детей, но будет интересна и взрослому поколению! Наш детский квиз это идеальный выбор для семейных вечеров, дружеских посиделок и праздников. Присоединяйтесь к игре и покажите друзьям и близким, кто здесь настоящий эрудит!

Отзывы о товаре Игра "Нескучный Квиз" для детей арт.8906 /24




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
развивающая
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
от 2-99
Материал
картон
Комплектация
100 карточек, брошюра с ответами, блокнот для записей, правила
Страна производитель
Китай
Описание
Нескучный квиз для детей это увлекательная и познавательная настольная игра, которая позволит вам и вашим детям стать участниками интеллектуального соревнования. Знаете ли вы, кого из птиц называют санитаром леса? Помните, в какую страну держал путь доктор Айболит? В коробке вы найдете 500 разнообразных вопросов на логику и эрудицию, которые проверят ваши знания и смекалку. Игра отлично подойдет не только для детей, но будет интересна и взрослому поколению! Наш детский квиз это идеальный выбор для семейных вечеров, дружеских посиделок и праздников. Присоединяйтесь к игре и покажите друзьям и близким, кто здесь настоящий эрудит!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игра "Нескучный Квиз" для детей арт.8906 /24 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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