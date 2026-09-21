Маяк - Романтика (8893971085648) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Маяк
Альбом (сингл)
Романтика
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708054
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Характеристики
Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mirmiru Music
Barcode
[8893971085648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Маяк
Альбом (сингл)
Романтика
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Сторонаомантика, Каникулы, Утреннее солнце, Эхо ушедших дней, Пейзаж из окна, Воспоминания, Сторонаертвый город, Долгий путь домой, После полуночи, Звездопад, Кто-то другой (Бонус)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Маяк - Романтика (8893971085648) виниловая пластинка
«Маяк» – музыкальный проект из Украины (г. Харьков), который образовался в 2013 году. Об исполнителе известно немного: «Маяк» оставляет за собой право оставаться анонимным, делая акцент, прежде всего, на самом творчестве. Среди особенностей стиля харьковского проекта можно назвать характерный звук, который сегодня принято называть «lo-fi» (лоу-фай) в сочетании с использованием аналоговых синтезаторов прошлого столетия.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mirmiru Music
Barcode
[8893971085648]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Маяк
Альбом (сингл)
Романтика
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Сторонаомантика, Каникулы, Утреннее солнце, Эхо ушедших дней, Пейзаж из окна, Воспоминания, Сторонаертвый город, Долгий путь домой, После полуночи, Звездопад, Кто-то другой (Бонус)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
«Маяк» – музыкальный проект из Украины (г. Харьков), который образовался в 2013 году. Об исполнителе известно немного: «Маяк» оставляет за собой право оставаться анонимным, делая акцент, прежде всего, на самом творчестве. Среди особенностей стиля харьковского проекта можно назвать характерный звук, который сегодня принято называть «lo-fi» (лоу-фай) в сочетании с использованием аналоговых синтезаторов прошлого столетия.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Маяк - Романтика (8893971085648) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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