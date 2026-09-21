Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Tronsmart Bang 60W Black
Портативная акустика Tronsmart – это высококачественное звуковое устройство, разработанное для любителей музыки, которые ценят мощный и чистый звук в любых условиях. Колонка обладает стильным черным дизайном и прочным корпусом из пластика, что делает ее отличным выбором для использования как дома, так и на улице. Вес устройства составляет 3,08 кг, что позволяет удобно переносить его при необходимости. Мощная батарея емкостью 10800 мА·ч обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, что делает колонку идеальной для длительных выездов на природу или вечеринок на открытом воздухе. Зарядка осуществляется через литий-ионный аккумулятор, который гарантирует надежность и долговечность. Tronsmart оснащена четырьмя динамиками, которые создают насыщенный и объемный звук 2.1, и общей мощностью 60 Вт. Двухполосная акустическая система обеспечивает качественную передачу как высоких, так и низких частот, что гарантирует полноценное погружение в музыку. Для большего удобства колонка имеет линейный AUX вход, что позволяет легко подключать различные устройства, а разъем для карт памяти обеспечивает воспроизведение музыки напрямую с носителя. Отсутствие дисплея компенсируется простотой в управлении и интуитивно понятным интерфейсом. Портативная колонка Tronsmart – это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью, качеством звука и мобильностью.
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