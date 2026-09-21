Various Artists - Relaxing Piano (5021732515506) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Relaxing Piano
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707981
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5021732515506]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Relaxing Piano
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Clair de Lune, Piano Sonata No. 12: II. Adagio, Gnossienne No. 1, ?l?gie, Prelude No. 1 (from The Well-Tempered Clavier Book I), Gymnop?die No. 1, R?verie, Melodia Africana I, Mer De Velours, Stars, Le Onde, Playful (Variation), As The Darkness Falls, Broken
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Relaxing Piano (5021732515506) виниловая пластинка
Коллекция фортепианных пьес, сочетающая вневременную классику из традиционного репертуара с увлекательными произведениями сегодняшних ведущих неоклассических композиторов. Погрузитесь в спокойный звуковой пейзаж, где элегантность встречает современную простоту, предлагая моменты спокойствия и самоанализа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Classics
Barcode
[5021732515506]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Relaxing Piano
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Clair de Lune, Piano Sonata No. 12: II. Adagio, Gnossienne No. 1, ?l?gie, Prelude No. 1 (from The Well-Tempered Clavier Book I), Gymnop?die No. 1, R?verie, Melodia Africana I, Mer De Velours, Stars, Le Onde, Playful (Variation), As The Darkness Falls, Broken
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Коллекция фортепианных пьес, сочетающая вневременную классику из традиционного репертуара с увлекательными произведениями сегодняшних ведущих неоклассических композиторов. Погрузитесь в спокойный звуковой пейзаж, где элегантность встречает современную простоту, предлагая моменты спокойствия и самоанализа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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