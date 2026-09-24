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Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка

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Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 1
Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 2
Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 3
Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 4
Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 5
Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 6
Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Todd Rundgren
Альбом (сингл)
Initiation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 1
  • Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 2
  • Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 3
  • Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 4
  • Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 5
  • Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 6
  • Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707927
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Todd Rundgren
Альбом (сингл)
Initiation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Real Man, Born To Synthesize, The Death Of Rock And Roll, Eastern Intrigue, Initiation, Fair Warning, A Treatise On Cosmic Fire, I, The Internal Fire - Or Fire By Friction
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка

Альбом Тодда Рандгрена, выпущенный в 1975 году. Это двойной студийный альбом, который демонстрирует разнообразие музыкальных стилей и экспериментов, характерных для творчества Рандгрена.

Отзывы о товаре Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Todd Rundgren
Альбом (сингл)
Initiation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Real Man, Born To Synthesize, The Death Of Rock And Roll, Eastern Intrigue, Initiation, Fair Warning, A Treatise On Cosmic Fire, I, The Internal Fire - Or Fire By Friction
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Тодда Рандгрена, выпущенный в 1975 году. Это двойной студийный альбом, который демонстрирует разнообразие музыкальных стилей и экспериментов, характерных для творчества Рандгрена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Todd Rundgren - Initiation (coloured) (0603497818969) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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