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Buddy Guy - Blues Don't Lie (0196587315214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buddy Guy - Blues Don't Lie (0196587315214) виниловая пластинка

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Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 2
Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 3
Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 4
Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 5
Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 6
Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 7
Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 8
Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 9
Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 10
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Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Dont Lie
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 2
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  • Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 8
  • Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 9
  • Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 10
  • Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 11
  • Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 12
  • Buddy Guy - Blues Don&#039;t Lie (0196587315214) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Buddy Guy - Blues Don't Lie (0196587315214) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587315214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Dont Lie
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Talking, Blues Dont Lie, The World Needs Love, We Go Back, Symptoms Of Love, Follow The Money, Well Enough Alone, Whats Wrong With That, Gunsmoke Blues, House Party, Sweet Thing, Backdoor Scratchin, Ive Got A Feeling, Rabbit Blood, Last Call, King Bee
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy - Blues Don't Lie (0196587315214) виниловая пластинка

Альбом, выпущенный Гаем Бадди (Guy Buddy), известным американским блюзовым музыкантом. Альбом включает в себя различные треки, которые отражают традиции блюза и современное звучание.

Отзывы о товаре Buddy Guy - Blues Don't Lie (0196587315214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587315214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Blues Dont Lie
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Talking, Blues Dont Lie, The World Needs Love, We Go Back, Symptoms Of Love, Follow The Money, Well Enough Alone, Whats Wrong With That, Gunsmoke Blues, House Party, Sweet Thing, Backdoor Scratchin, Ive Got A Feeling, Rabbit Blood, Last Call, King Bee
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Альбом, выпущенный Гаем Бадди (Guy Buddy), известным американским блюзовым музыкантом. Альбом включает в себя различные треки, которые отражают традиции блюза и современное звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buddy Guy - Blues Don't Lie (0196587315214) виниловая пластинка - стоимость товара 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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