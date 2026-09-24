Eels - Eels So Good (coloured) (5400863145637) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels So Good
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707892
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias Recordings
Barcode
[5400863145637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels So Good
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fresh Blood, That Look You Give That Guy, A Line in the Dirt, Little Bird, Spectacular Girl, I Like the Way This Is Going, Peach Blossom, Wonderful Glorious, Where I m From, Mistakes of My Youth, The Deconstruction, Today Is the Day, You Are the Shining Light, Are We Alright Again, Earth to Dora, Royal Pain, Man Up, Man I Keep Trying, Part I, Me Like This
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eels - Eels So Good (coloured) (5400863145637) виниловая пластинка
Американская группа Eels представляет Vol. 2 из «Eels So Good» — сборника, включающего 20 избранных треков за 2007–2020 годы. Издание на прозрачном зеленом виниле.. В сборник вошли лучшие песни из семи альбомов, которые Марк Оливер Эверетт выпустил со своей группой в этот период. Есть также три ранее не издававшихся трека, в том числе будущая рождественская классика Christmas, Why You Gotta Do Me Like This
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias Recordings
Barcode
[5400863145637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels So Good
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fresh Blood, That Look You Give That Guy, A Line in the Dirt, Little Bird, Spectacular Girl, I Like the Way This Is Going, Peach Blossom, Wonderful Glorious, Where I m From, Mistakes of My Youth, The Deconstruction, Today Is the Day, You Are the Shining Light, Are We Alright Again, Earth to Dora, Royal Pain, Man Up, Man I Keep Trying, Part I, Me Like This
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Бельгия
Американская группа Eels представляет Vol. 2 из «Eels So Good» — сборника, включающего 20 избранных треков за 2007–2020 годы. Издание на прозрачном зеленом виниле.. В сборник вошли лучшие песни из семи альбомов, которые Марк Оливер Эверетт выпустил со своей группой в этот период. Есть также три ранее не издававшихся трека, в том числе будущая рождественская классика Christmas, Why You Gotta Do Me Like This
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eels - Eels So Good (coloured) (5400863145637) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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