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Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка

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Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка - фото 1
Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка - фото 2
Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка - фото 3
Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Machine Head
Альбом (сингл)
Unatoned
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка - фото 1
  • Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка - фото 2
  • Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка - фото 3
  • Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629742584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Machine Head
Альбом (сингл)
Unatoned
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Landscape Of Thorns, Atomic Revelations, Unbound, Outsider, Not Long For This World, These Scars Wont Define Us, Dustmaker, Bonescraper, Addicted To Pain, Bleeding Me Dry, Shards Of Shattered Dreams, Scorn
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка

Альбом американской метал-группы Machine Head, выпущенный в 2021 году. Этот релиз представляет собой сборник переосмысленных и акустических версий ранее записанных песен группы.

Отзывы о товаре Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629742584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Machine Head
Альбом (сингл)
Unatoned
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Landscape Of Thorns, Atomic Revelations, Unbound, Outsider, Not Long For This World, These Scars Wont Define Us, Dustmaker, Bonescraper, Addicted To Pain, Bleeding Me Dry, Shards Of Shattered Dreams, Scorn
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Чехия
Описание
Альбом американской метал-группы Machine Head, выпущенный в 2021 году. Этот релиз представляет собой сборник переосмысленных и акустических версий ранее записанных песен группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Machine Head - Unatoned (coloured) (4065629742584) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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