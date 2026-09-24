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Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка

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Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка - фото 1
Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка - фото 2
Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка - фото 3
Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Panic
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка - фото 1
  • Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка - фото 2
  • Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка - фото 3
  • Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MVKA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mvka
Barcode
[0190296979675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Panic
Жанр
Swing
Трек-лист
Queens, Maniac, The Dirty The Street, 12 Juin 3049, Rock It For Me, Clash, Newbop, Glory Of Nelly, Dramophone, Cotton Heads, Panic, Pirates, Beatophone, Sydney
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queens, Maniac, The Dirty The Street, 12 Juin 3049, Rock It For Me, Clash, Newbop, Glory Of Nelly, Dramophone, Cotton Heads, Panic, Pirates, Beatophone, Sydney



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MVKA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mvka
Barcode
[0190296979675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Caravan Palace
Альбом (сингл)
Panic
Жанр
Swing
Трек-лист
Queens, Maniac, The Dirty The Street, 12 Juin 3049, Rock It For Me, Clash, Newbop, Glory Of Nelly, Dramophone, Cotton Heads, Panic, Pirates, Beatophone, Sydney
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Queens, Maniac, The Dirty The Street, 12 Juin 3049, Rock It For Me, Clash, Newbop, Glory Of Nelly, Dramophone, Cotton Heads, Panic, Pirates, Beatophone, Sydney


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Caravan Palace - Panic (coloured) (0190296979675) виниловая пластинка - купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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