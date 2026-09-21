Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707791
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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Christina Vantzou – At Dawn, Hot Chip – Nothings Changed, Rhythm & Sound – King In My Empire, Pale Blue – Have You Passed Through This Night, Suzanne Kraft – Femme Cosmic, Fever Ray – To The Moon And Back, PlanningToRock – Much To Touch, Charlotte Adig?ry – 1,618, Mike Salta – Hey Moloko, Matthew Bourne – Somewhere I Have Never Travelled (For Coral Evans), Hot Chip – Candy Says, Kaitlyn Aurelia Smith – Who I Am And Why Am I Where I Am, Beatrice Dillon – Workaround Two, Hot Chip – Worlds Within W
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка
Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка
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Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Christina Vantzou – At Dawn, Hot Chip – Nothings Changed, Rhythm & Sound – King In My Empire, Pale Blue – Have You Passed Through This Night, Suzanne Kraft – Femme Cosmic, Fever Ray – To The Moon And Back, PlanningToRock – Much To Touch, Charlotte Adig?ry – 1,618, Mike Salta – Hey Moloko, Matthew Bourne – Somewhere I Have Never Travelled (For Coral Evans), Hot Chip – Candy Says, Kaitlyn Aurelia Smith – Who I Am And Why Am I Where I Am, Beatrice Dillon – Workaround Two, Hot Chip – Worlds Within W
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка
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Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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