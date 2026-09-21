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Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка

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Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка - фото 1
Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка - фото 2
Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка - фото 3
Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка - фото 1
  • Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка - фото 2
  • Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка - фото 3
  • Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707791
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Характеристики

Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Christina Vantzou – At Dawn, Hot Chip – Nothings Changed, Rhythm & Sound – King In My Empire, Pale Blue – Have You Passed Through This Night, Suzanne Kraft – Femme Cosmic, Fever Ray – To The Moon And Back, PlanningToRock – Much To Touch, Charlotte Adig?ry – 1,618, Mike Salta – Hey Moloko, Matthew Bourne – Somewhere I Have Never Travelled (For Coral Evans), Hot Chip – Candy Says, Kaitlyn Aurelia Smith – Who I Am And Why Am I Where I Am, Beatrice Dillon – Workaround Two, Hot Chip – Worlds Within W
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка

Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Late Night Tales
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
LateNightTales
Barcode
[5060391093055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Late Night Tales
Жанр
Synth-pop
Трек-лист
Christina Vantzou – At Dawn, Hot Chip – Nothings Changed, Rhythm & Sound – King In My Empire, Pale Blue – Have You Passed Through This Night, Suzanne Kraft – Femme Cosmic, Fever Ray – To The Moon And Back, PlanningToRock – Much To Touch, Charlotte Adig?ry – 1,618, Mike Salta – Hey Moloko, Matthew Bourne – Somewhere I Have Never Travelled (For Coral Evans), Hot Chip – Candy Says, Kaitlyn Aurelia Smith – Who I Am And Why Am I Where I Am, Beatrice Dillon – Workaround Two, Hot Chip – Worlds Within W
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Hot Chip - Late Night Tales (5060391093055) виниловая пластинка
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Отзывы


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