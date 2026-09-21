Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTGRN) Green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707557
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х17х5
Вес, г.
660
Описание товара Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTGRN) Green
Наушники JBL JR 320BT представляют собой накладные беспроводные наушники, созданные специально для детей. Они обеспечивают безопасное и комфортное прослушивание музыки, а также позволяют контролировать громкость звука.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 380 руб. 7 890 руб.845 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Air Plus (TWS) 51EF1100AA000
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLK) black
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBLU) blue
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
-
В наличииЦена 3 670 руб. 3 845 руб.918 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
-
В наличииЦена 3 710 руб. 5 490 руб.928 руб. в СплитНаушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2 Black
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
Наушники JBL JR 320BT представляют собой накладные беспроводные наушники, созданные специально для детей. Они обеспечивают безопасное и комфортное прослушивание музыки, а также позволяют контролировать громкость звука.
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTGRN) Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTGRN) Green