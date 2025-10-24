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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver

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Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
13 590 руб.  20 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707505
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
935
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver

**Смартфон Tecno POVA 7 Neo 8+128Gb серебристый** Tecno POVA 7 Neo — это мощный и стильный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. Он оснащён всем необходимым для работы, развлечений и общения. **Основные характеристики:** * Процессор MediaTek Helio G100 Ultimate обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже при запуске требовательных приложений. * 8 ГБ оперативной памяти позволяют быстро переключаться между приложениями и многозадачно работать без задержек. * 128 ГБ встроенной памяти достаточно для хранения всех ваших фотографий, видео, музыки и документов. Возможность расширения памяти делает этот смартфон ещё более универсальным. * Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма, а разрешение — 2460 x 1080 пикселей. Благодаря технологии IPS и частоте обновления 120 Гц изображение на экране будет ярким, чётким и плавным. * Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч гарантирует длительное время работы без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восстановить заряд батареи. * Две тыловые камеры предоставляют широкие возможности для творчества и запечатления ярких моментов жизни. * Поддержка двух SIM-карт даёт возможность удобно управлять личными и рабочими номерами. * NFC обеспечивает возможность бесконтактных платежей и обмена данными с другими устройствами. * Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное соединение с беспроводными устройствами. **Дополнительные преимущества:** * Класс защиты IP64 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды, что делает смартфон более надёжным и долговечным. * Сканер отпечатков пальцев обеспечивает быстрый и безопасный доступ к вашему устройству. * Проводной интерфейс USB Type-C удобен для подключения к различным устройствам и зарядке. Tecno POVA 7 Neo — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный, функциональный и стильный смартфон по доступной цене.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver

Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Tecno сейчас на взлёте. Уже отличные смартфоны, но ещё не жадничают и не пихают рекламу. Месяц использования, полёт нормальный Камера фотает чётко. Тормозов никаких нет. Проблем со звуком нет. Проблем с коннектом нет. Экранная плёнка стоковая толстовата, иногда приходится несколько раз тыкать. Если плёнку снять, то чувствительность отличная.



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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno POVA 7 Neo
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2460x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
935
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Tecno POVA 7 Neo 8+128Gb серебристый** Tecno POVA 7 Neo — это мощный и стильный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. Он оснащён всем необходимым для работы, развлечений и общения. **Основные характеристики:** * Процессор MediaTek Helio G100 Ultimate обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже при запуске требовательных приложений. * 8 ГБ оперативной памяти позволяют быстро переключаться между приложениями и многозадачно работать без задержек. * 128 ГБ встроенной памяти достаточно для хранения всех ваших фотографий, видео, музыки и документов. Возможность расширения памяти делает этот смартфон ещё более универсальным. * Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма, а разрешение — 2460 x 1080 пикселей. Благодаря технологии IPS и частоте обновления 120 Гц изображение на экране будет ярким, чётким и плавным. * Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч гарантирует длительное время работы без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восстановить заряд батареи. * Две тыловые камеры предоставляют широкие возможности для творчества и запечатления ярких моментов жизни. * Поддержка двух SIM-карт даёт возможность удобно управлять личными и рабочими номерами. * NFC обеспечивает возможность бесконтактных платежей и обмена данными с другими устройствами. * Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное соединение с беспроводными устройствами. **Дополнительные преимущества:** * Класс защиты IP64 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды, что делает смартфон более надёжным и долговечным. * Сканер отпечатков пальцев обеспечивает быстрый и безопасный доступ к вашему устройству. * Проводной интерфейс USB Type-C удобен для подключения к различным устройствам и зарядке. Tecno POVA 7 Neo — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный, функциональный и стильный смартфон по доступной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Tecno сейчас на взлёте. Уже отличные смартфоны, но ещё не жадничают и не пихают рекламу. Месяц использования, полёт нормальный Камера фотает чётко. Тормозов никаких нет. Проблем со звуком нет. Проблем с коннектом нет. Экранная плёнка стоковая толстовата, иногда приходится несколько раз тыкать. Если плёнку снять, то чувствительность отличная.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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