Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver
**Смартфон Tecno POVA 7 Neo 8+128Gb серебристый** Tecno POVA 7 Neo — это мощный и стильный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. Он оснащён всем необходимым для работы, развлечений и общения. **Основные характеристики:** * Процессор MediaTek Helio G100 Ultimate обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже при запуске требовательных приложений. * 8 ГБ оперативной памяти позволяют быстро переключаться между приложениями и многозадачно работать без задержек. * 128 ГБ встроенной памяти достаточно для хранения всех ваших фотографий, видео, музыки и документов. Возможность расширения памяти делает этот смартфон ещё более универсальным. * Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма, а разрешение — 2460 x 1080 пикселей. Благодаря технологии IPS и частоте обновления 120 Гц изображение на экране будет ярким, чётким и плавным. * Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч гарантирует длительное время работы без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восстановить заряд батареи. * Две тыловые камеры предоставляют широкие возможности для творчества и запечатления ярких моментов жизни. * Поддержка двух SIM-карт даёт возможность удобно управлять личными и рабочими номерами. * NFC обеспечивает возможность бесконтактных платежей и обмена данными с другими устройствами. * Bluetooth 5.4 гарантирует стабильное соединение с беспроводными устройствами. **Дополнительные преимущества:** * Класс защиты IP64 обеспечивает защиту от пыли и брызг воды, что делает смартфон более надёжным и долговечным. * Сканер отпечатков пальцев обеспечивает быстрый и безопасный доступ к вашему устройству. * Проводной интерфейс USB Type-C удобен для подключения к различным устройствам и зарядке. Tecno POVA 7 Neo — это идеальный выбор для тех, кто ищет мощный, функциональный и стильный смартфон по доступной цене.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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Достоинства:
Комментарий:
Tecno сейчас на взлёте. Уже отличные смартфоны, но ещё не жадничают и не пихают рекламу. Месяц использования, полёт нормальный Камера фотает чётко. Тормозов никаких нет. Проблем со звуком нет. Проблем с коннектом нет. Экранная плёнка стоковая толстовата, иногда приходится несколько раз тыкать. Если плёнку снять, то чувствительность отличная.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Neo 8/128Gb Silver
Достоинства:
Комментарий:
Tecno сейчас на взлёте. Уже отличные смартфоны, но ещё не жадничают и не пихают рекламу. Месяц использования, полёт нормальный Камера фотает чётко. Тормозов никаких нет. Проблем со звуком нет. Проблем с коннектом нет. Экранная плёнка стоковая толстовата, иногда приходится несколько раз тыкать. Если плёнку снять, то чувствительность отличная.