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Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple

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Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 1
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 2
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 3
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 4
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 5
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 6
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 7
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 8
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 9
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 10
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 11
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 12
Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C71
Цвет
сиреневый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 1
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 2
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 3
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 4
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 5
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 6
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 7
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 8
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 9
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 10
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 11
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 12
  • Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
8 700 руб.  12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707499
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C71
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
770
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple

Смартфон оснащен емкой батареей 6300 мАч, что позволяет смартфону работать без подзарядки 2 дня. В случае игр смартфона хватит на 9 часов в многопользовательских играх. При этом смартфон оснащен быстрой зарядкой 45 Вт, способной зарядить половину батареи за 36 минут или за 5 минут продлить жизнь смартфона на еще 4 часа разговоров. Помимо этого, смартфон можно использовать для зарядки ваших аксессуаров благодаря реверсивной зарядке 6 Вт. Большой, яркий, плавный и безопасный. Все это – дисплей 6.67 дюймов с частотой обновления 120 Гц для максимально комфортного повседневного использования. С ним просмотр видео, серфинг в интернете, игры и другой контент не нагружает глаза. С яркостью до 725 нит смартфоном можно пользоваться даже на ярком солнце, вся информация легко читаема. Смартфон разработан для работы в сложных условиях эксплуатации и прошел множество тестов. Повседневная защита от пыли и брызг, вспененные уплотнители, усиленная внутренняя рама корпуса – этот комплекс улучшений применяется для увеличения срока службы устройства. Помимо этого, смартфон распознает касания экрана под дождем или в перчатках для повышения удобства использования. Благодаря производительному процессору UNISOC T7250, выполненному по техпроцессу 12 нм, и объему динамической оперативной памяти до 24 ГБ, смартфон набирает в тесте AnTuTu более 280 000 баллов. Этой производительности хватает для стабильной игры в популярной MOBA с частотой 60 Гц.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C71 6/128Gb Purple




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C71
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
770
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон оснащен емкой батареей 6300 мАч, что позволяет смартфону работать без подзарядки 2 дня. В случае игр смартфона хватит на 9 часов в многопользовательских играх. При этом смартфон оснащен быстрой зарядкой 45 Вт, способной зарядить половину батареи за 36 минут или за 5 минут продлить жизнь смартфона на еще 4 часа разговоров. Помимо этого, смартфон можно использовать для зарядки ваших аксессуаров благодаря реверсивной зарядке 6 Вт. Большой, яркий, плавный и безопасный. Все это – дисплей 6.67 дюймов с частотой обновления 120 Гц для максимально комфортного повседневного использования. С ним просмотр видео, серфинг в интернете, игры и другой контент не нагружает глаза. С яркостью до 725 нит смартфоном можно пользоваться даже на ярком солнце, вся информация легко читаема. Смартфон разработан для работы в сложных условиях эксплуатации и прошел множество тестов. Повседневная защита от пыли и брызг, вспененные уплотнители, усиленная внутренняя рама корпуса – этот комплекс улучшений применяется для увеличения срока службы устройства. Помимо этого, смартфон распознает касания экрана под дождем или в перчатках для повышения удобства использования. Благодаря производительному процессору UNISOC T7250, выполненному по техпроцессу 12 нм, и объему динамической оперативной памяти до 24 ГБ, смартфон набирает в тесте AnTuTu более 280 000 баллов. Этой производительности хватает для стабильной игры в популярной MOBA с частотой 60 Гц.
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Отзывы


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