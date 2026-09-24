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Luciano Pavarotti & Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Luciano Pavarotti & Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка

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Luciano Pavarotti &amp; Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка - фото 1
Luciano Pavarotti &amp; Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка - фото 2
Luciano Pavarotti &amp; Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti, Henry Mancini
Альбом (сингл)
Mamma
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Luciano Pavarotti &amp; Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка - фото 1
  • Luciano Pavarotti &amp; Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка - фото 2
  • Luciano Pavarotti &amp; Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707405
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0028948709298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti, Henry Mancini
Альбом (сингл)
Mamma
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mamma, Non Ti Scordar Di Me, Lolita, Musica Proibita, Firenze Sogna Vivere, Parlami DAmore, Mariu, In Un Palco Della Scala, Addio, Sogni Di Gloria, Voglio Vivere Cosi, Chitarra Romana, Rondine Al Nido, La Ghirlandeina, La Mia Canzone Al Vento, Vieni Sul Mar, La Campana Di San Giusto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Luciano Pavarotti & Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mamma, Non Ti Scordar Di Me, Lolita, Musica Proibita, Firenze Sogna Vivere, Parlami DAmore, Mariu, In Un Palco Della Scala, Addio, Sogni Di Gloria, Voglio Vivere Cosi, Chitarra Romana, Rondine Al Nido, La Ghirlandeina, La Mia Canzone Al Vento, Vieni Sul Mar, La Campana Di San Giusto

Отзывы о товаре Luciano Pavarotti & Henry Mancini - Mamma (0028948709298) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Operations Ltd.
Barcode
[0028948709298]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti, Henry Mancini
Альбом (сингл)
Mamma
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mamma, Non Ti Scordar Di Me, Lolita, Musica Proibita, Firenze Sogna Vivere, Parlami DAmore, Mariu, In Un Palco Della Scala, Addio, Sogni Di Gloria, Voglio Vivere Cosi, Chitarra Romana, Rondine Al Nido, La Ghirlandeina, La Mia Canzone Al Vento, Vieni Sul Mar, La Campana Di San Giusto
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mamma, Non Ti Scordar Di Me, Lolita, Musica Proibita, Firenze Sogna Vivere, Parlami DAmore, Mariu, In Un Palco Della Scala, Addio, Sogni Di Gloria, Voglio Vivere Cosi, Chitarra Romana, Rondine Al Nido, La Ghirlandeina, La Mia Canzone Al Vento, Vieni Sul Mar, La Campana Di San Giusto
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