Описание товара Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка

Мировая суперзвезда Адель возвращается! “30”, четвертый студийный альбом знаменитой певицы, увидит свет уже 19 ноября на Columbia Records на CD и на черном 180-граммовом виниле. В преддверии выхода новой работы Адель также поделилась и новым синглом и видеоклипом на Easy On Me. Для работы над клипом, снятом в прошлом месяце в Квебеке, Адель вновь объединила силы с режиссером и лауреатом Каннского фестиваля Ксавье Доланом (Mommy, Its Only The End The World). «Я искренне надеялся, что это произойдет», — отметил Долан. — «Для меня нет ничего сильнее, чем артисты, воссоединившиеся после долгих лет разлуки. Я изменился. Адель изменилась. И это возможность отметить, как мы оба развивались и как мы оба остались верны нашим самым дорогим темам. Все как всегда — и все по-другому». Видео начинается в том же доме, который пара использовала для съемок клипа на нашумевший в 2015 году сингл Адель Hello. 30 — первая новая музыка Адель с момента выхода ее третьего студийного альбома 25 в ноябре 2015 года. Альбом спродюсирован при участии давних соратников Адель — Грега Керстина, Макса Мартина, Shellback и Тобиаса Джессо-младшего, — а также новых коллабораторов в лице Inflo и Людвига Гёранссона. С момента выхода своего дебютного альбома 19 в 2008 году Адель стала одной из самых успешных британских исполнительниц своего поколения. Ее признанный критиками дебютный альбом собрал более 6.5 миллионов продаж по всему миру, а в Великобритании он стал 8-кратно платиновым. В возрасте 19 лет Адель стала первой в истории обладательницей премии Brit Critics Choice Award. Похвалы, полученные Адель, только умножились, так как в следующем году она стала лучшей новой артисткой и лучшей исполнительницей женского поп-вокала на церемонии вручения премии «Грэмми». Сейчас, когда Адель вступает в новую жизнь, за ее плечами 15 премий «Грэмми», 9 наград Brit Award, 18 премий Billboard, 2 премии Айвора Новелло (The Ivors), 1 «Золотой глобус», 1 «Оскар» и 5 American Music Awards. Адель продала 11.5 миллионов альбомов только в Великобритании и 48 миллионов альбомов по всему миру.