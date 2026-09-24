Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Adele - 30 (0194399379714) виниловая пластинка
Мировая суперзвезда Адель возвращается! “30”, четвертый студийный альбом знаменитой певицы, увидит свет уже 19 ноября на Columbia Records на CD и на черном 180-граммовом виниле. В преддверии выхода новой работы Адель также поделилась и новым синглом и видеоклипом на Easy On Me. Для работы над клипом, снятом в прошлом месяце в Квебеке, Адель вновь объединила силы с режиссером и лауреатом Каннского фестиваля Ксавье Доланом (Mommy, Its Only The End The World). «Я искренне надеялся, что это произойдет», — отметил Долан. — «Для меня нет ничего сильнее, чем артисты, воссоединившиеся после долгих лет разлуки. Я изменился. Адель изменилась. И это возможность отметить, как мы оба развивались и как мы оба остались верны нашим самым дорогим темам. Все как всегда — и все по-другому». Видео начинается в том же доме, который пара использовала для съемок клипа на нашумевший в 2015 году сингл Адель Hello. 30 — первая новая музыка Адель с момента выхода ее третьего студийного альбома 25 в ноябре 2015 года. Альбом спродюсирован при участии давних соратников Адель — Грега Керстина, Макса Мартина, Shellback и Тобиаса Джессо-младшего, — а также новых коллабораторов в лице Inflo и Людвига Гёранссона. С момента выхода своего дебютного альбома 19 в 2008 году Адель стала одной из самых успешных британских исполнительниц своего поколения. Ее признанный критиками дебютный альбом собрал более 6.5 миллионов продаж по всему миру, а в Великобритании он стал 8-кратно платиновым. В возрасте 19 лет Адель стала первой в истории обладательницей премии Brit Critics Choice Award. Похвалы, полученные Адель, только умножились, так как в следующем году она стала лучшей новой артисткой и лучшей исполнительницей женского поп-вокала на церемонии вручения премии «Грэмми». Сейчас, когда Адель вступает в новую жизнь, за ее плечами 15 премий «Грэмми», 9 наград Brit Award, 18 премий Billboard, 2 премии Айвора Новелло (The Ivors), 1 «Золотой глобус», 1 «Оскар» и 5 American Music Awards. Адель продала 11.5 миллионов альбомов только в Великобритании и 48 миллионов альбомов по всему миру.
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Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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