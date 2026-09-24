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Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка

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Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 1
Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 2
Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 3
Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 4
Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Songs From The Sparkle Lounge
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 1
  • Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 2
  • Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 3
  • Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 4
  • Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0602508180064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Songs From The Sparkle Lounge
Трек-лист
Go, Nine Lives, Cmon Cmon, Love, Tomorrow, Cruise Control, Hallucinate, Only the Good Die Young, Bad Actress, Come Undone Gotta Let It Go
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка

Переиздание альбома 2008.. Десятый студийный альбом английской рок-группы Def Leppard. Он был выпущен 25 апреля 2008 года в Европе и 29 апреля в Северной Америке.

Отзывы о товаре Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UMC
Barcode
[0602508180064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Def Leppard
Альбом (сингл)
Songs From The Sparkle Lounge
Трек-лист
Go, Nine Lives, Cmon Cmon, Love, Tomorrow, Cruise Control, Hallucinate, Only the Good Die Young, Bad Actress, Come Undone Gotta Let It Go
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание альбома 2008.. Десятый студийный альбом английской рок-группы Def Leppard. Он был выпущен 25 апреля 2008 года в Европе и 29 апреля в Северной Америке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Def Leppard - Songs From The Sparkle Lounge (0602508180064) виниловая пластинка - стоимость товара 3930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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