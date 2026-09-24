Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Richard Ashcroft - Keys To The World (0805520241151) виниловая пластинка
Альбом Keys To The World первоначально выпущенный на лейбле Parlophone в январе 2006 года, стал первым релизом Эшкрофта за четыре года, вскоре после его выступления с Coldplay на Live 8. Выпущенный на пике популярности CD, Keys To The World впервые доступен на виниле и отпечатан на аудиофильском 180-граммовом виниле в разворачивающемся конверте. Крис Мартин представил выступление Эшкрофт с песней « Bitter Sweet Symphony » на Live 8, сказав, что это «вероятно, лучшая песня из когда-либо написанных, и вот она, лучшая певица в мире». Возвращение альбома Keys To The World было очень желанным: он достиг 2-го места в британских чартах и ??получил платиновый статус. Альбом, безусловно, полон энергии – " Why Not Nothing " открывает его, с струнными и саксофонами на фоне ритма северного соула. " Music Is Power ", с сэмплом из " It's All Over " Уолтера Джексона – одна из лучших песен Эшкрофта, еще одна, где он воспевает власть, которую популярная музыка имеет над ним. Запоминающаяся, непрекращающаяся " Break The Night With Colour " – первый сингл альбома – вернула его в десятку лучших в Великобритании; с вокальными сэмплами и зловещим струнным сопровождением, заглавная композиция звучит мощно, увенчанная страстным вокалом. " Sweet Brother Malcolm " – одна из самых трогательных песен Эшкрофта, вдохновленная цветами и памятными вещами, которые собираются на фонарных столбах в пригородах после трагического события.
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