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James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка

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James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка - фото 1
James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка - фото 2
James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка - фото 3
James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
James Blunt
Альбом (сингл)
Back To Bedlam: The Demos
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка - фото 1
  • James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка - фото 2
  • James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка - фото 3
  • James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732529701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
James Blunt
Альбом (сингл)
Back To Bedlam: The Demos
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
High, You're Beautiful, Wisemen, Tears And Rain, Out Of My Mind, Billy, No Bravery, Butterfly, Dancing Days, Close Your Eyes, Standing All Alone
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка

Переиздание дебютного альбома Джеймса Бланта Back to Bedlam, который вышел в 2004 году. Дебютный альбом стал коммерчески успешным и принес Бланту международную известность благодаря таким хитам, как Youre Beautiful и Goodbye My Lover.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732529701]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
James Blunt
Альбом (сингл)
Back To Bedlam: The Demos
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
High, You're Beautiful, Wisemen, Tears And Rain, Out Of My Mind, Billy, No Bravery, Butterfly, Dancing Days, Close Your Eyes, Standing All Alone
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание дебютного альбома Джеймса Бланта Back to Bedlam, который вышел в 2004 году. Дебютный альбом стал коммерчески успешным и принес Бланту международную известность благодаря таким хитам, как Youre Beautiful и Goodbye My Lover.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


James Blunt - Back To Bedlam: The Demos (coloured) (5021732529701) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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