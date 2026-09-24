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Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка

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Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 1
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 2
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 3
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 4
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 5
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 6
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 7
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 8
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 9
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 10
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 11
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 12
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 13
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 14
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 15
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 16
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 17
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 18
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 19
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 20
Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Small Changes
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 5
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 6
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 7
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 8
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 9
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 10
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 11
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 12
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 13
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 14
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 15
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 16
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 17
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 18
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 19
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 20
  • Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707186
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor records
Barcode
[0602465904727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Small Changes
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Floating Parade, Small Changes, One And Only, Rebel Soul, Lowdown (Part I) Lowdown (Part II), Follow Your Dreams, Live For Your Love, My Side, The Rest Of Me, Four Long Years
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка

«Small Changes» — название долгожданного альбома британского певца и автора песен Майкла Киванука, который следует за третьим альбомом «Kiwanuka», удостоенным премии Mercury Prize и номинированным на премию Grammy. Издание на виниле 180 г. С этим альбомом Майкл Киванука в очередной раз доказывает, что он один из самых талантливых британских авторов песен, а также феноменальный гитарист. Синглы Floating Parade, Low Down (Part 1) и Low Down (Part 2), которые предлагают предвкушение Small Changes представляют захватывающие, спокойные инструментальные партии. Этим альбомом Киванука выражает, как важно доверять себе и следовать своей душе. Артиста поддерживают его сопродюсеры Danger Mouse и Inflo, известные по «Kiwanuka» и «Love & Hate». Новичком в команде альбома этого года стал легендарный басист Пино Палладино, который уже аккомпанировал Джону Майеру, Бейонсе и DAngelo, а также Джимми Джем из известного дуэта Jam and Lewis, который можно было услышать у Джанет Джексон, Принса и SOS Band.

Отзывы о товаре Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor records
Barcode
[0602465904727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michael Kiwanuka
Альбом (сингл)
Small Changes
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Floating Parade, Small Changes, One And Only, Rebel Soul, Lowdown (Part I) Lowdown (Part II), Follow Your Dreams, Live For Your Love, My Side, The Rest Of Me, Four Long Years
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Small Changes» — название долгожданного альбома британского певца и автора песен Майкла Киванука, который следует за третьим альбомом «Kiwanuka», удостоенным премии Mercury Prize и номинированным на премию Grammy. Издание на виниле 180 г. С этим альбомом Майкл Киванука в очередной раз доказывает, что он один из самых талантливых британских авторов песен, а также феноменальный гитарист. Синглы Floating Parade, Low Down (Part 1) и Low Down (Part 2), которые предлагают предвкушение Small Changes представляют захватывающие, спокойные инструментальные партии. Этим альбомом Киванука выражает, как важно доверять себе и следовать своей душе. Артиста поддерживают его сопродюсеры Danger Mouse и Inflo, известные по «Kiwanuka» и «Love & Hate». Новичком в команде альбома этого года стал легендарный басист Пино Палладино, который уже аккомпанировал Джону Майеру, Бейонсе и DAngelo, а также Джимми Джем из известного дуэта Jam and Lewis, который можно было услышать у Джанет Джексон, Принса и SOS Band.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Kiwanuka - Small Changes (0602465904727) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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