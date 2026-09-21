Bloc Party - Four (coloured) (5400863159580) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bloc Party
Альбом (сингл)
Four
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707180
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863159580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bloc Party
Альбом (сингл)
Four
Трек-лист
So He Begins To Lie, 3x3, Octopus, Real Talk, Kettling Day Four, Coliseum, V.A.L.I.S., Team A, Truth, The Healing, We Are Not Good People
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bloc Party - Four (coloured) (5400863159580) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Bloc Party / Four (Transparent Sun Yellow, Limited) (1LP) — это уникальное издание, которое будет настоящей находкой для поклонников группы и коллекционеров. С прозрачным жёлтым цветом, эта пластинка не только привлечет внимание своим ярким дизайном, но и порадует качественным звучанием, отражающим фирменный стиль группы. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться творчеством Bloc Party в новом, впечатляющем формате.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863159580]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bloc Party
Альбом (сингл)
Four
Трек-лист
So He Begins To Lie, 3x3, Octopus, Real Talk, Kettling Day Four, Coliseum, V.A.L.I.S., Team A, Truth, The Healing, We Are Not Good People
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Виниловая пластинка Bloc Party / Four (Transparent Sun Yellow, Limited) (1LP) — это уникальное издание, которое будет настоящей находкой для поклонников группы и коллекционеров. С прозрачным жёлтым цветом, эта пластинка не только привлечет внимание своим ярким дизайном, но и порадует качественным звучанием, отражающим фирменный стиль группы. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться творчеством Bloc Party в новом, впечатляющем формате.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bloc Party - Four (coloured) (5400863159580) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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