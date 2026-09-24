Oh Hiroshima - All Things Shining (0197190923605) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oh Hiroshima
Альбом (сингл)
All Things Shining
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 707177
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Pelagic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pelagic Records
Barcode
[0197190923605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oh Hiroshima
Альбом (сингл)
All Things Shining
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wild Iris, Holiness Movement, Swans In A Field, Secret Youth, Rite Of Passage Deluge, Leave Us Behind, Memorabilia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oh Hiroshima - All Things Shining (0197190923605) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wild Iris, Holiness Movement, Swans In A Field, Secret Youth, Rite Of Passage Deluge, Leave Us Behind, Memorabilia
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Pelagic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pelagic Records
Barcode
[0197190923605]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Oh Hiroshima
Альбом (сингл)
All Things Shining
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wild Iris, Holiness Movement, Swans In A Field, Secret Youth, Rite Of Passage Deluge, Leave Us Behind, Memorabilia
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wild Iris, Holiness Movement, Swans In A Field, Secret Youth, Rite Of Passage Deluge, Leave Us Behind, Memorabilia
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Oh Hiroshima - All Things Shining (0197190923605) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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