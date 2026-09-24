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Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка

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Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 1
Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 2
Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 3
Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 4
Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 5
Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 6
Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 7
Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
1011001
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 1
  • Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 2
  • Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 3
  • Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 4
  • Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 5
  • Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 6
  • Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 7
  • Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725745341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
1011001
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Age Of Shadows (Incl. We Are Forever), Comatose, Liquid Eternity, Connect The Dots, Beneath The Waves, World Of Tomorrow Dreams, Collision Course, From The Ashes, Face The Facts, But A Memory., World Without Walls, Reality Bleeds, The Incentive, The Vision, The Procedure, Another Life, born Race, The Conclusion, Ride The Comet, Web Of Lies, Glimmer Of Hope, Glimmer Of Hope (reprise), Waking Dreams, The Truth Is In Here, Unnatural Selection, River Of Time, E=mc?, Echoes On The Wind, Radioactive G
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом многолетнего проекта Ayreon Арьена Энтони Лукассена. 01011001 - двоичное представление ASCII-значения буквы Y. 01011001 - это концептуальный альбом, повествующий об инопланетянах Forever, которые создают человечество, но впоследствии подвергают его опасности, предоставляя ему технологии. Издание на голубом виниле.

Отзывы о товаре Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mascot Label Group
Barcode
[8712725745341]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ayreon
Альбом (сингл)
1011001
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Age Of Shadows (Incl. We Are Forever), Comatose, Liquid Eternity, Connect The Dots, Beneath The Waves, World Of Tomorrow Dreams, Collision Course, From The Ashes, Face The Facts, But A Memory., World Without Walls, Reality Bleeds, The Incentive, The Vision, The Procedure, Another Life, born Race, The Conclusion, Ride The Comet, Web Of Lies, Glimmer Of Hope, Glimmer Of Hope (reprise), Waking Dreams, The Truth Is In Here, Unnatural Selection, River Of Time, E=mc?, Echoes On The Wind, Radioactive G
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Седьмой студийный альбом многолетнего проекта Ayreon Арьена Энтони Лукассена. 01011001 - двоичное представление ASCII-значения буквы Y. 01011001 - это концептуальный альбом, повествующий об инопланетянах Forever, которые создают человечество, но впоследствии подвергают его опасности, предоставляя ему технологии. Издание на голубом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ayreon - 1011001 (coloured) (8712725745341) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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