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Spiritualized - Songs In A&E (0767981182810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Spiritualized - Songs In A&E (0767981182810) виниловая пластинка

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Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 1
Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 2
Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 3
Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 4
Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 5
Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Songs In A&E
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 1
  • Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 2
  • Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 3
  • Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 4
  • Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 5
  • Spiritualized - Songs In A&amp;E (0767981182810) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Spiritualized - Songs In A&E (0767981182810) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Possum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Possum Records
Barcode
[0767981182810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Songs In A&E
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harmony 1 (Mellotron), Sweet Talk, Death Take Your Fiddle, I Gotta Fire, Soul On Fire Harmony 2 (Piano), Sitting On Fire, Yeah Yeah, You Lie You Cheat, Harmony 3 (Voice), Baby Im Just A Fool, Dont Hold Me Close, Harmony 4 (The Old Man.), The Waves Crash In, Harmony 5 (Accordion), Borrowed Your Gun, Harmony 6 (Glockenspiel), Goodnight Goodnight
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Spiritualized - Songs In A&E (0767981182810) виниловая пластинка

Альбом британской рок-группы Spiritualized, выпущенный в 2008 году. Этот альбом был записан после того, как лидер группы Джейсон Пьюрселл перенес тяжелую болезнь, что оказало значительное влияние на его творчество и тексты песен.

Отзывы о товаре Spiritualized - Songs In A&E (0767981182810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Possum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Possum Records
Barcode
[0767981182810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Songs In A&E
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Harmony 1 (Mellotron), Sweet Talk, Death Take Your Fiddle, I Gotta Fire, Soul On Fire Harmony 2 (Piano), Sitting On Fire, Yeah Yeah, You Lie You Cheat, Harmony 3 (Voice), Baby Im Just A Fool, Dont Hold Me Close, Harmony 4 (The Old Man.), The Waves Crash In, Harmony 5 (Accordion), Borrowed Your Gun, Harmony 6 (Glockenspiel), Goodnight Goodnight
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом британской рок-группы Spiritualized, выпущенный в 2008 году. Этот альбом был записан после того, как лидер группы Джейсон Пьюрселл перенес тяжелую болезнь, что оказало значительное влияние на его творчество и тексты песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Spiritualized - Songs In A&E (0767981182810) виниловая пластинка - купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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