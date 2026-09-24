KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Nut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 707007
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602445681129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Nut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out Of Touch, I Am The Pilot, Three, Dear Shadow, Private Eyes Canyons, Synapse, Demigod, All The Time, Brain In A Jar
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка
KT Tunstall — Шотландская певица и автор песен, известная своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка, попа и рок-музыки. Альбом Nut был выпущен в 2022 году и представляет собой интересный проект для поклонников её творчества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602445681129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
KT Tunstall
Альбом (сингл)
Nut
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out Of Touch, I Am The Pilot, Three, Dear Shadow, Private Eyes Canyons, Synapse, Demigod, All The Time, Brain In A Jar
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
KT Tunstall — Шотландская певица и автор песен, известная своим уникальным стилем, который сочетает элементы фолка, попа и рок-музыки. Альбом Nut был выпущен в 2022 году и представляет собой интересный проект для поклонников её творчества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
KT Tunstall - Nut (coloured) (0602445681129) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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