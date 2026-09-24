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Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка

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Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 1
Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 2
Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 3
Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 4
Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 5
Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 6
Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 7
Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skindred
Альбом (сингл)
Union Black
Жанр
Регги
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 1
  • Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 2
  • Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 3
  • Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 4
  • Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 5
  • Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 6
  • Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 7
  • Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706911
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964133059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skindred
Альбом (сингл)
Union Black
Жанр
Регги
Трек-лист
Intro (Union Black), Warning, Cut Dem, Doom Riff, Living A Lie Guntalk, Own You, Make Your Mark, Get It Now, Bad Man Ah Bad Man, Death To All Spies, Game Over, 1.1
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка

Альбом валлийской рок-группы Skindred, выпущенный в 2011 году. Альбом представляет собой сочетание различных музыкальных стилей, включая ню-метал, регги и панк, что является характерной чертой творчества группы.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964133059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skindred
Альбом (сингл)
Union Black
Жанр
Регги
Трек-лист
Intro (Union Black), Warning, Cut Dem, Doom Riff, Living A Lie Guntalk, Own You, Make Your Mark, Get It Now, Bad Man Ah Bad Man, Death To All Spies, Game Over, 1.1
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом валлийской рок-группы Skindred, выпущенный в 2011 году. Альбом представляет собой сочетание различных музыкальных стилей, включая ню-метал, регги и панк, что является характерной чертой творчества группы.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skindred - Union Black (coloured) (4099964133059) виниловая пластинка - стоимость товара 6400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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