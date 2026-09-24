Nels Cline - Consentrik Quartet (0602475602088) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nels Cline
Альбом (сингл)
Consentrik Quartet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
В наличии
Код товара: 706878
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 400 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475602088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nels Cline
Альбом (сингл)
Consentrik Quartet
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Returning Angel, The 23, Surplus, Slipping Into Something, Allende House Of Steam, Inner Wall, Satomi, The Bag, Down Close, Question Marks (The Spot), Time Of No Sirens
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nels Cline - Consentrik Quartet (0602475602088) виниловая пластинка
Нельс Клайн, гитарист американской независимой рок-группы Wilco, занимающий 82-е место в списке «100 величайших гитаристов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, представляет свой новый джазовый альбом «Consentrik Quartet». Издание на 180 г виниле. Нельс Клайн является джазовым гитаристом во «второй жизни» и с 2016 года работает на самом известном в мире лейбле в этом жанре Blue Note Records. Он назвал четвертый альбом на Blue Note в честь своего нового ансамбля «Consentrik Quartet» с Ингрид Лауброк (саксофоны), Крисом Лайткапом (бас) и Томом Рейни (ударные). Вместе эти четыре музыканта наполняют тонко структурированные композиции Нельса Клайна жизнью и множеством свинга и грува.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитMichael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитСети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 160 руб.1540 руб. в СплитБИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитA Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитKenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) ...
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитMetallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитGregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитRammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитRammstein - Sehnsucht (0602527296661) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитFrank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитStanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) ...
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитThe Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475602088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nels Cline
Альбом (сингл)
Consentrik Quartet
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Returning Angel, The 23, Surplus, Slipping Into Something, Allende House Of Steam, Inner Wall, Satomi, The Bag, Down Close, Question Marks (The Spot), Time Of No Sirens
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Нельс Клайн, гитарист американской независимой рок-группы Wilco, занимающий 82-е место в списке «100 величайших гитаристов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, представляет свой новый джазовый альбом «Consentrik Quartet». Издание на 180 г виниле. Нельс Клайн является джазовым гитаристом во «второй жизни» и с 2016 года работает на самом известном в мире лейбле в этом жанре Blue Note Records. Он назвал четвертый альбом на Blue Note в честь своего нового ансамбля «Consentrik Quartet» с Ингрид Лауброк (саксофоны), Крисом Лайткапом (бас) и Томом Рейни (ударные). Вместе эти четыре музыканта наполняют тонко структурированные композиции Нельса Клайна жизнью и множеством свинга и грува.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nels Cline - Consentrik Quartet (0602475602088) виниловая пластинка - купить по цене 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nels Cline - Consentrik Quartet (0602475602088) виниловая пластинка