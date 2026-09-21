Описание товара Смартфон Realme 14T 5G 12/256Gb Green

realme 14T 5G 12/256Gb - "заряженный" средний класс с 6.67" AMOLED-дисплеем до 2100 нит, частотой 120 Гц и чипсетом Dimensity 6300 5G. Связка 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти даёт серьёзный запас для приложений, игр и медиа.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет получить быстрый 5G-смартфон с ярким экраном и хорошей автономностью без цены флагмана. Аппарат комфортен для игр, стриминга, работы с документами и мультимедиа на большом экране.

Камеры и мультимедиа

Основная камера 50 Мп с ИИ-улучшением и вспомогательным модулем обеспечивает уверенное качество фото и видео для повседневного использования. Фронтальная камера 16 Мп подойдёт для селфи, видеозвонков и коротких роликов в соцсетях.

Связь, автономность и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi, NFC, оснащён стереодинамиками и системой охлаждения с паровой камерой для стабильной работы под нагрузкой. Батарея 6000 мА·ч с 45-Вт быстрой зарядкой обеспечивает долгую работу вдали от розетки и быстрое восполнение заряда.

Важные нюансы перед покупкой

realme 14T особенно интересен тем, кто проводит много времени в играх и на видео: яркий экран и большая батарея тут используют себя по максимуму. Слот для карты памяти, в зависимости от рынка, может отсутствовать, поэтому перед покупкой стоит оценить, достаточно ли 256 ГБ под ваши задачи - для большинства пользователей этого объёма более чем хватает.